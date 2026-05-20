Sylwester wjechał wprost pod ciężarówkę. Zginął w zmiażdżonym Fordzie

Tragiczny wypadek w Chmielewie. Nie żyje 40-latek

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek, 18 maja, w Chmielewie (pow. ostrowski). - Mundurowi ustalili, że kierujący Fordem 40-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego na prostym odcinku drogi z nieznanych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwny pas i zderzył się z ciężarówką Scanią z naczepą kierowaną przez trzeźwego 55-latka z woj. mazowieckiego - informowała po zdarzeniu asp. Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Niestety, życia 40-letniego Sylwestra Z. nie udało się uratować. Mężczyzna zginął w zmiażdżonej doszczętnie osobówce.

Jest śledztwo prokuratury

Na miejscu tragedii policjanci pod nadzorem prokuratora do późnych godzin nocnych wykonywali czynności. Prokuratura Rejonowa w Ostrowi wszczęła śledztwo.

- Na chwilę obecną nie znamy przyczyn, z powodu których mężczyzna zmienił pas ruchu na przeciwny i zderzył się z ciężarówką - przekazała prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. - Na miejscu wypadku przeprowadziliśmy zewnętrzne oględziny zwłok Sylwestra Z. oraz oględziny miejsca zdarzenia. Zabezpieczyliśmy oba pojazdy do dalszych badań - dodała.

Kierowca ciężarówki tuż po zdarzeniu został przebadany na obecność alkoholu. Był trzeźwy. Mimo to lekarz pobrał niego krew na obecność alkoholu i środków odurzających. Mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka.

Jak poinformowała prok. Łukasiewicz, na 21 maja zaplanowana jest sekcja zwłok zmarłego kierowcy Forda. - W sprawie prowadzimy czynności procesowe mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego wypadku - przekazała prokurator.

