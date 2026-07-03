Włoska noc u Stefano Terrazzino. Tancerz urządził fiestę w Warszawie. Wiele gwiazd

Stefano Terrazzino urządził włoską fiestę w Warszawie

21 czerwca 2026 roku w Centrum Eventowym Butelkownia odbyła się kolejna edycja prestiżowego turnieju tanecznego Sikelia di Terrazzino International Polish PRO-AM Cup. To wydarzenie od lat łączy świat zawodowych tancerzy, amatorów i show-biznesu, a jego gospodarzem jest Stefano Terrazzino — tancerz, choreograf, wokalista i jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy „Tańca z Gwiazdami”.

Tym razem motywem przewodnim imprezy była „Piazza Grande”. I rzeczywiście — w warszawskiej przestrzeni eventowej zrobiło się jak na włoskim placu pełnym muzyki, emocji i spotkań. Nie chodziło wyłącznie o rywalizację. Choć uczestnicy walczyli o wysokie noty, tego dnia równie ważna była radość z tańca, atmosfera i wspólne celebrowanie pasji. Formuła PRO-AM, w której zawodowi tancerze tworzą pary z amatorami, od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dla jednych to spełnienie marzenia o występie na prawdziwym parkiecie, dla innych — okazja, by zobaczyć, jak wygląda taniec od tej bardziej emocjonującej, widowiskowej strony.

Terrazzino nie tylko organizował. Śpiewał i oceniał uczestników

Wydarzenie zostało podzielone na część dzienną oraz galę wieczorną. To właśnie wieczorem emocje sięgnęły zenitu. Pary prezentowały swoje układy do muzyki granej na żywo, a w centrum wydarzeń ponownie znalazł się Stefano Terrazzino. Gospodarz imprezy nie ograniczył się do roli organizatora. Stanął również za mikrofonem jako wokalista, a także zasiadł w gronie jurorskim. To połączenie idealnie pasuje do jego scenicznej osobowości — Terrazzino od lat udowadnia, że taniec, muzyka i włoski temperament to w jego przypadku jeden, bardzo efektowny pakiet.

Wieczorna gala miała nie tylko sportowy, ale też mocno widowiskowy charakter. Publiczność mogła oglądać dopracowane choreografie, eleganckie kreacje i występy, które przypominały, że taniec to nie tylko technika, ale też opowieść, emocje i kontakt z widzem.

Agnieszka Sienkiewicz wróciła na parkiet po latach

Jednym z najmocniejszych momentów wieczoru był występ Agnieszki Sienkiewicz. Aktorka, która w 2014 roku wygrała „Taniec z Gwiazdami” właśnie w parze ze Stefano Terrazzino, po latach znów pojawiła się na parkiecie. Do tej pory bywała gościem wydarzenia, ale tym razem przygotowała specjalny pokaz u boku Krzysztofa Hulboja. Dla fanów programu był to sentymentalny powrót do czasów, gdy Sienkiewicz zachwycała widzów lekkością, wdziękiem i sceniczną pewnością siebie. Jej występ był jednym z tych momentów, które natychmiast przyciągają uwagę — nie tylko ze względu na taniec, ale też na historię, która za nim stoi.

Na parkiecie pojawili się również Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, finaliści ostatniej edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Ich obecność dodała wydarzeniu jeszcze więcej telewizyjnego blasku i przypomniała, że taneczne emocje nie kończą się wraz z finałem programu.

Gwiazdy oceniały taneczne popisy

Uczestników turnieju oceniało mocne, gwiazdorskie jury. W gronie sędziowskim znaleźli się Robert Kupisz, Michał Danilczuk, Hanna Żudziewicz, Izabela Skierska, Krzysztof Hulboj, Łukasz Tomczak, Aleksandra Tomczak oraz Marek Fiksa. Takie nazwiska gwarantowały, że na parkiecie liczyły się nie tylko efektowne figury i sceniczny urok, ale też technika, muzykalność i jakość wykonania. Jurorzy mieli więc przed sobą niełatwe zadanie, bo wydarzenie połączyło profesjonalny poziom z ogromnym zaangażowaniem amatorów.

Sikelia di Terrazzino International Polish PRO-AM Cup po raz kolejny pokazał, że taniec to coś więcej niż konkurs. To emocje, spotkanie ludzi, wielka praca za kulisami i chwile, które na długo zostają w pamięci uczestników oraz widzów.

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