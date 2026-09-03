Małgorzata Socha robi formę życia na siłowni. Odsłoniła brzuch twardy jak skała!

Małgorzata Socha może się pochwalić figurą modelki

Małgorzata Socha (46 l.) jest jedną z najbardziej popularnych i lubianych aktorek w Polsce. Na ekranie zadebiutowała mając zaledwie 18 lat i od tamtej pory niemal nie schodzi z planów filmowych. Regularnie pojawiała się w komediach romantycznych, a ogromną sympatię widzów zyskała dzięki roli Violetty w "BrzydUli" oraz Ingi w "Przyjaciółkach". Obecnie można ją oglądać m.in. w produkcji TVP "Zaraz wracam".

Od lat uważana jest za jedną z najpiękniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Nic więc dziwnego, że często zapraszana jest przez różne marki do współpracy. Równie dobrze mogłaby się zajmować modelingiem. Aktorka ma 175 cm wzrostu i nogi, których może jej pozazdrościć wiele zawodowych modelek.

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Małgorzata Socha robi formę życia!

Małgorzata Socha na branżowych imprezach rzadko odsłania swoją smukłą figurę. Inaczej jest w mediach społecznościowych. Podczas wakacyjnych wyjazdów zdarza jej się wrzucać fotki w bikini, co zawsze wywołuje entuzjazm wśród jej fanów. Teraz gwiazda postanowiła pochwalić się swoją formą.

Dzieci wróciły do szkoły, a mama na siłownię. Wytrwałości życzę. Nam wszystkim - powiedziała z uśmiechem na instagramowej relacji.

Na siłownię stara się chodzić tak często, jak tylko pozwala jej na to czas. O aktywności fizycznej nie zapomina również podczas wakacji. Socha wie doskonale, że dbanie o kondycję jest też częścią jej zawodu. Nie jest za to zwolenniczką restrykcyjnych diet. Dba za to o zachowanie balansu.

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