Małgorzata Socha robi formę życia na siłowni. Odsłoniła brzuch twardy jak skała!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-03 12:19

Dzieci wróciły do szkoły, a Małgorzata Socha na... siłownię! Aktorka podzieliła się z internautami nagraniem, na którym zaprezentowała swoją umięśnioną sylwetkę. Ciężko pracuje na formę życia. Nic więc dziwnego, że chciała się tym pochwalić.

Małgorzata Socha może się pochwalić figurą modelki

Małgorzata Socha (46 l.) jest jedną z najbardziej popularnych i lubianych aktorek w Polsce. Na ekranie zadebiutowała mając zaledwie 18 lat i od tamtej pory niemal nie schodzi z planów filmowych. Regularnie pojawiała się w komediach romantycznych, a ogromną sympatię widzów zyskała dzięki roli Violetty w "BrzydUli" oraz Ingi w "Przyjaciółkach". Obecnie można ją oglądać m.in. w produkcji TVP "Zaraz wracam". 

Od lat uważana jest za jedną z najpiękniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Nic więc dziwnego, że często zapraszana jest przez różne marki do współpracy. Równie dobrze mogłaby się zajmować modelingiem. Aktorka ma 175 cm wzrostu i nogi, których może jej pozazdrościć wiele zawodowych modelek.

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Małgorzata Socha robi formę życia!

Małgorzata Socha na branżowych imprezach rzadko odsłania swoją smukłą figurę. Inaczej jest w mediach społecznościowych. Podczas wakacyjnych wyjazdów zdarza jej się wrzucać fotki w bikini, co zawsze wywołuje entuzjazm wśród jej fanów. Teraz gwiazda postanowiła pochwalić się swoją formą. 

Dzieci wróciły do szkoły, a mama na siłownię. Wytrwałości życzę. Nam wszystkim - powiedziała z uśmiechem na instagramowej relacji.

Na siłownię stara się chodzić tak często, jak tylko pozwala jej na to czas. O aktywności fizycznej nie zapomina również podczas wakacji. Socha wie doskonale, że dbanie o kondycję jest też częścią jej zawodu. Nie jest za to zwolenniczką restrykcyjnych diet. Dba za to o zachowanie balansu. 

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Uśmiechnięta Małgorzata Socha. Obok zdjęcia z siłowni, na których aktorka pręży mięśnie. O formie gwiazdy przeczytasz na SE.
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