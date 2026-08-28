Małgorzata Socha remontuje hiszpańską willę! Była totalna demolka, a jak jest teraz? Widać postęp!

Małgorzata Socha remontuje dom w Hiszpanii. Spełniła marzenie

Małgorzata Socha (46 l.) jest jedną z najbardziej popularnych i lubianych aktorek w Polsce. Na ekranie zadebiutowała mając zaledwie 18 lat i od tamtej pory niemal nie schodzi z planów filmowych. Aktorka regularnie współpracuje ze znanymi markami, co z pewnością przekłada się na jej zarobki.

Kilka miesięcy temu gwiazda "Przyjaciółek" postanowiła pójść w ślady swoich znanych znajomych i zakupiła własną nieruchomość w Hiszpanii. Swój drugi tam znaleźli tam już Dowborowie, Piotr Gąsowski, Agata Młynarska, Borys Szyc czy Barbara Kurdej-Szatan z mężem. Małgorzata Socha już kilka lat temu wyznała, że mogłaby zamieszkać w Hiszpanii.

Jeśli mogłabym mieć dom za granicą... Cóż, uwielbiam Hiszpanię i tak często, jak mogę, tam latam. [...] Hiszpania jest na tyle blisko, że zawsze można szybko wrócić i na tyle daleko, że można złapać reset od naszej rzeczywistości. Do tego piękna pogoda przez cały rok, fantastyczna kuchnia i cudowni ludzie. To jest mój raj - powiedziała w rozmowie z "Faktem".

Aktorce udało się spełnić to marzenie. W połowie marca na Instagramie pochwaliła się serią zdjęć z totalnego remontu pewnej nieruchomości. Małgorzata Socha nie zdradziła lokalizacji nowego lokum, co wywołało falę spekulacji i domysłów. Wiele osób zwróciło uwagę na charakterystyczne elementy, które przypominają hiszpańskie budownictwo.

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Małgorzata Socha pokazała wnętrza hiszpańskiej willi

Małgorzata Socha stara się w miarę regularnie nadzorować postęp prac. Pod koniec kwietnia wróciła na budowę i pokazała kolejny etap. Na instagramowej relacji zaprosiła swoich fanów tour po "jej hiszpańskiej budowie". Wyraźnie ucieszyła się z dostawy armatury do łazienki. Pokazała również fragment przyszłej kuchni z oknem. Z kolei w lipcu przyznała, że chociaż dużo się dzieje, to jednocześnie ma wrażenie, że "dreptają w miejscu".

Z remontami bywa różnie , a ten nasz jest w baardzo Hiszpańskim stylu… przez ten przestój chociaż łapiemy chwile słońca na twarzy w iście intensywnym stylu. Niech ten wakacyjny klimat… już się kończy. Cierpliwości - napisała w sieci.

Pod koniec sierpnia ponownie zawitała nad Costa del Sol i podzieliła się z internautami kolejną relacją. Pokazała m.in. zdjęcie ciężarówki pełnej sprzętów. Większość z nich została już wypakowana. Małgorzata Socha wrzuciła nagranie z wnętrza domu, które zostało całkowicie przejęte przez paczki.

Jeżeli myśleliście, że skończyłam to wręcz przeciwnie. My się dopiero tak naprawdę rozkręcamy. [...] Dużo tego jest. Jesteśmy lekko przygnieceni i to dosłownie. Trzymajcie za nas kciuki - powiedziała na instagramowym nagraniu.

Do domu przyjechały już sprzęty do kuchni oraz znaczna część mebli. Chociaż meble już przyszył, to aktorkę czeka jeszcze trochę czasu zanim będzie mogła rozpakowywać rzeczy. Nie wszystko jest bowiem skończone. Socha wrzuciła nagranie z łazienki, która ukończona jest w zaledwie połowie.

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