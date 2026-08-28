Wiktor z "Rolnik szuka żony 13". Kim jest uczestnik, który chce całkowicie odmienić swoje życie?

Pracowity rolnik i oddany strażak z Małopolski

31-letni Wiktor to jeden z pięciu głównych bohaterów najnowszej odsłony hitowego programu TVP. Mężczyzna na co dzień mieszka w malowniczej Małopolsce, gdzie wspólnie z rodzicami prowadzi prężnie działające gospodarstwo rolnicze. Jego codzienność kręci się wokół hodowli bydła i owiec. Jak sam przyznaje, praca ze zwierzętami to dla niego nie tylko tradycja i obowiązek, ale przede wszystkim źródło ogromnej satysfakcji oraz życiowego spełnienia.

Rolnictwo to jednak zaledwie jedna ze stron jego życia. Wiktor to człowiek czynu, dla którego los drugiego człowieka nigdy nie jest obojętny. Z dumą pełni zaszczytną funkcję naczelnika w miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Gotowość do niesienia pomocy, ogromne poczucie odpowiedzialności za lokalną społeczność i odwaga to cechy, które z pewnością zaimponują niejednej kandydatce marzącej o silnym i opiekuńczym partnerze.

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Miłośnik dalekich podróży i poszukiwacz szczerej miłości

Kiedy Wiktor zdejmuje strażacki mundur i kończy obowiązki na gospodarstwie, z chęcią oddaje się swoim pasjom. 31-latek ma w sobie duszę odkrywcy – uwielbia podróżować, poznawać nowe kultury i eksplorować nieznane zakątki świata. Z drugiej strony, doskonale odnajduje się w ciszy i spokoju polskiej natury. Gdy nadchodzi jesień, rolnik najchętniej spędza wolny czas w lesie, oddając się relaksującemu zbieraniu grzybów.

Do programu "Rolnik szuka żony" zgłosił się z jasnym celem – chce znaleźć miłość na całe życie. Dla Wiktora absolutnym fundamentem każdej romantycznej relacji jest zaufanie. Zależy mu na trwałym i zdrowym związku, w którym obie strony są równe i wzajemnie się wspierają. Uważa, że miłość wymaga ciągłego zaangażowania, dlatego w programie szuka partnerki gotowej nie tylko na radosne chwile, ale i na wspólną, codzienną pracę nad pielęgnowaniem uczucia.

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Czego oczekuje od udziału w randkowym show telewizyjnym?

Jako jeden z tytułowych bohaterów, Wiktor będzie zapraszał wybrane kandydatki do swojego rolniczego świata. Kobiety, które napisały do niego listy i wpadły mu w oko podczas pierwszych spotkań, będą miały okazję poznać z bliska zarówno uroki, jak i trudy życia na małopolskiej wsi. Przed 31-latkiem czas pełen trudnych decyzji, pierwszych randek i romantycznych uniesień pod czujnym okiem kamer. To on będzie musiał wyłonić tę jedyną, która być może zostanie z nim na zawsze.

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Gdzie i kiedy oglądać program "Rolnik szuka żony" 13 z udziałem Wiktora?

"Rolnik szuka żony" to od dekady jeden z najchętniej oglądanych formatów w polskiej telewizji. Widzowie z zapartym tchem śledzą zmagania samotnych gospodarzy, którzy postanowili wziąć sprawy sercowe w swoje ręce i odnaleźć drugą połówkę z nieocenioną pomocą prowadzącej, Marty Manowskiej. Tegoroczna edycja zapowiada się niezwykle emocjonująco, a historia pracowitego naczelnika OSP z pewnością przyciągnie przed ekrany rzesze wiernych fanów.

Wielkie telewizyjne poszukiwania miłości rozpoczną się już lada moment, ponieważ nowy sezon startuje oficjalnie 6 września. Odcinki programu "Rolnik szuka żony" 13 będzie można oglądać na antenie stacji TVP1 w każdą niedzielę o godzinie 21:25. Jeśli jesteście ciekawi, czy małopolski gospodarz odnajdzie kobietę, z którą stworzy szczęśliwą rodzinę, koniecznie zarezerwujcie sobie niedzielne wieczory.

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