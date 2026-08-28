Zygmunt Chajzer broni Daniela Martyniuka? "To jest rzeczywiście wyjątkowo kontrowersyjna postać"

Daniel Martyniuk i "Nasi w mundurach"

Daniel Martyniuk miał kolejną okazję, by udowodnić, że potrafi się zmienić. Zamiast celebryckiego życia i kolejnych wybryków (a lista jest długa!) wybrał mundur, poligon, wojskowy dryl i twarde zasady - przynajmniej na chwilę. Syn Zenka Martyniuka niedawno został ogłoszony jednym z uczestników nowej edycji programu TTV "Nasi w mundurach", szybko jednak okazało się, że jego udział w show może być bardziej burzliwy, niż wszyscy sądzili.

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Początek, mimo doniesień o wyczynach Daniela, zapowiadał się obiecująco. Martyniuk pojawił się na dniu wprowadzającym i miał próbować zbliżyć się do pozostałych członków ekipy. Pela mówił, że Daniel chciał się zmienić, a uczestnicy wyciągnęli do niego rękę. Sielanka nie trwała długo. Martyniuk nie pojawił się na kolejnych dniach zdjęciowych. W tym samym czasie w mediach społecznościowych publikował pełne emocji nagrania i ostre wypowiedzi dotyczące m.in. produkcji programu i swoich bliskich. Sytuacja zrobiła się na tyle gorąca, że jego dalszy udział w reality show stanął pod znakiem zapytania. Wówczas Danielowi miała pomóc mama, która miała osobiście zawieźć go na plan.

Młody Martyniuk znów narozrabiał i... właśnie z tego jest znany. Zupełnie inaczej niż jego ojciec. Zenek Martyniuk to przykład gwiazdy, która od lat skupia się na swojej pracy, jest profesjonalna i terminowa. Taki jest nie tylko Zenek Martyniuk, ale też Zygmunt Chajzer, weteran polskich programów rozrywkowych, który mimo wieku (w maju skończył 72 lata) jest w fantastycznej formie.

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Zygmunt Chajzer o Danielu Martyniuku. "Kontrowersyjna postać"

O postać młodego Martyniuka zapytaliśmy właśnie Zygmunta Chajzera, który od dekad pojawia się na małym ekranie, jest rozpoznawalny i szalenie lubiany, a przy tym nie wywołuje skandali. Co sądzi o zapraszaniu do programów telewizyjnych takich osobowości jak na Daniel Martyniuk, o którym bardzo dużo się mówi niekoniecznie w pozytywnym sensie?

Wie pan, ludzie chcą poznać takich ludzi – kim oni są, kim są naprawdę. To jest rzeczywiście wyjątkowo kontrowersyjna postać, ale może warto zadać sobie pytanie, co stoi za tym. Może warto poznać bliżej człowieka, żeby powiedzieć, dlaczego jest takim, jakim jest, co decyduje o jego wyborach i decyzjach. Być może ten program troszkę przybliży nam te motywy - stwierdził Zygmunt Chajzer w rozmowie z "Super Expressem".

Ma rację?

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