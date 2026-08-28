Golcowie o swoich emeryturach i zarobkach w show-biznesie. "Będziecie mieli niespodziankę"

Kim są Golec uOrkiestra?

Golec uOrkiestra to czołowa polska formacja muzyczna, utworzona w 1998 roku z inicjatywy bliźniaków Łukasza i Pawła Golców. Pochodzący z Milówki w Beskidzie Żywieckim artyści zasłynęli ze znakomitego fuzjowania tradycyjnego folkloru góralskiego z nurtami popu, rocka i jazzu. Ich cechą charakterystyczną jest bogaty zestaw instrumentów, gdzie obok sekcji dętej pojawiają się ludowe skrzypce, heligonki oraz liry korbowe.

Eksplozję popularności przyniósł im debiutancki krążek z 1999 roku oraz wydana chwilę później płyta zawierająca ikoniczne hit-y "Ściernisco" i "Słodycze". Utwory te stały się międzypokoleniowymi przebojami, zapewniając zespołowi m.in. Fryderyki czy wyróżnienia na festiwalu w Opolu. Stałym składem wokalnym i instrumentalnym zarządza wraz z braćmi żona Łukasza, Edyta Golec. Skład od lat angażuje się również w rozwój młodych talentów, prowadząc Fundację Braci Golec, która wspiera edukację muzyczną dzieci z regionu Beskidów.

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Szczere wyznanie braci z Golec uOrkiestra o emeryturach

Niektóre gwiazdy odkładają na emeryturę od lat. Bracia z zespołu Golec uOrkiestra w rozmowie z "Super Expressem" nie ukrywali, że dbają o swoją przyszłość.

- ZUS odprowadzamy. Byliśmy jedni z pierwszych w show-biznesie, którzy założyli swoją firmę fonograficzną, od właściwie powstania pierwszej płyty. Sami układamy sobie tematy finansowe, sami jesteśmy prezesami. Oczywiscie z bratem Rafałem. Mamy też prawników i księgowac. Jest to ułożone tak od lat. Ale jakie są wysokie składki to nie sprawdzaliśmy - przyznają bracia Golec.

Jednocześnie jednak stwierdzili, że na emeryturę na razie się nie wybierają. Chcą grać jak najdłużej - najlepiej tak długo jak sama królowa, czyli Maryla Rodowicz.