Szelągowska przeprasza Jabłczyńską. "Jest mi wstyd"

Mało kto się spodziewał, że informacja o braku Joanny Jabłczyńskiej w roli Tośki w najnowszym filmie na podstawie książki Katarzyny Grocholi wywoła tak wiele emocji. Afera przybrała wielką skalę, a ostatecznie włączyła się do niej Dorota Szelągowska - córka pisarki, stając w obronie mamy. Ostre słowa względem Jabłczyńskiej odbiły się szerokim echem. Teraz prezenterka i projektantka wnętrz opublikowała swoje przeprosiny.

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Dorota Szelągowska ostro w sprawie wypowiedzi Jabłczyńskiej

W reakcji na całą aferę Dorota Szelągowska stanęła w obronie mamy, która zapowiedziała w mediach społecznościowych podjęcie kroków prawnych przeciwko aktorce. Zwracając się bezpośrednio do Jabłczyńskiej, zarzuciła jej bycie złym człowiekiem i czerpanie satysfakcji z sytuacji, w której ktoś cierpi.

- Osiągnęłam limit patrzenia, jak ktoś obraża i niszczy moją rodzinę, jak narastają okropne kłamstwa. [...] Zasugerowałaś, że Agnieszka [Żulewska - przyp. red.] dostała rolę, bo jakiś sponsor o tym zadecydował i to jest nieprawda. To o tym mówiła moja mama, kiedy mówiła o krokach prawnych, bo nie wolno Asiu rzucać takich rzeczy. [...] A teraz patrzę, jak plujesz i niszczysz osobę, która literacko stworzyła postać, dzięki której ty się stałaś znana, dzięki której jesteś w sercach ludzi. Patrzę, jak sterujesz tym wszystkim, patrzę, jaką masz niebywałą satysfakcję, jak się tym cieszysz. Po prostu patrzę na ciebie i niepokoi mnie to, że ktoś może być tak złym człowiekiem, że nie umie powiedzieć: stop. Doprowadziłaś wielu ludzi do bardzo złego stanu - mówiła na opublikowanym nagraniu.

Zdaniem znacznej części internautów - prezenterka stanowczo przesadziła z tonem swojej wypowiedzi. Co więcej, Szelągowska zablokowała Jabłczyńską na swoim profilu, zatem ta nie mogła odnieść się do tych słów bezpośrednio pod filmikiem. Aktorka odpowiedziała inaczej: opublikowała zrzut ekranu ze swojej prywatnej korespondencji z Katarzyną Grocholą, w której ta zapewniała, że walczy o zaangażowanie jej ponownie do roli Tośki.

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Teraz prezenterka przeprasza. "Jest mi wstyd"

Po rozpętaniu się kolejnej burzy Dorota Szelągowska opublikowała kolejne kontrowersyjne nagranie, na którym zachęciła mimo wielu negatywnych emocji do wspierania pozytywnej inicjatywy - w tym przypadku: zrzutki na dzieci w potrzebie w Afryce. To tylko pogłębiło falę negatywnych komentarzy. 3 września dziennikarka raz jeszcze zabrała głos, przepraszając Joannę Jabłczyńską.

- Aśka, bardzo cię przepraszam. Nie miałam prawa cię obrażać. Żadne poczucie krzywdy czy zranienia tego nie tłumaczy. Jest mi wstyd, bardzo cię przepraszam - kaja się Szelągowska na Instagramie.

- Emocje nie są najlepszym doradcą, nawet jeżeli mamy jak najlepsze intencje. To podobno nimi jest wybrukowane piekło - dodaje w opisie filmiku.

Myślicie, że przeprosiny zostaną przyjęte? Mamy nadzieję na pozytywne zakończenie konfliktu!

Sonda Pójdziesz na film "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" bez Jabłczyńskiej w roli Tośki? Nigdy w życiu! Pewnie, że tak, jest mi obojętne, kto zagra Tośkę A kto to jest Tośka?