Don Vasyl szczerze o stanie swojego zdrowia. Zdradził, z czym się zmaga

KP
2026-10-01 12:35

Muzyk i promotor kultury romskiej w Polsce ma poważne kłopoty ze zdrowiem. Don Vasyl (76 l.) w programie "Życie na kredycie" wyruszył do swojego kuzyna Damiana, by zmotywować go do badań i zadbania o siebie. Piosenkarz nie owijał w bawełnę, jeśli chodzi o cały szereg własnych problemów. "Gdybym się nie leczył, to już dawno by mnie tu nie było" - wyznał.

Trwa dziewiąty sezon programu TTV "Życie na kredycie". Wśród rodzin, których sytuację przedstawiono w reality show, znaleźli się mieszkańcy romskiego osiedla w Jazowsku. Niespodziewanie, Damiana i Lucynę odwiedził... Don Vasyl. Legendarny muzyk z kultury Romów zmobilizował kuzyna do walki o zdrowie.

Don Vasyl w programie "Życie na kredycie". Namawia kuzyna do badań

Wizyta muzyka w Jazowsku wzbudziła wielkie poruszenie, ale cel spotkania był bardzo poważny. Don Vasyl odwiedził Damiana, by namówić go do badań i walki o powrót do sił. Wprost przyznał, że wie, że jego żona i matka martwią się tym, że nie chce się leczyć. 

- Dowiedziałem się, że jesteś chory. Twoja mama i twoja żona Lucyna są zaniepokojone, że się nie chcesz leczyć - powiedział 76-latek.

Bohater programu "Życie na kredycie" otrzymał zalecenie biopsji w celu sprawdzenia, czy jego problemy wywołała choroba nowotworowa. Nie chce się jednak zgodzić na badania, obawiając się konsekwencji i dalszego leczenia.

- Najpierw zrób badania. Ty jesteś przecież Romem. My po prostu najbardziej szanujemy Boga i rodzinę. Zacznij działać i walczyć - mówił Don Vasyl.

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Muzyk Don Vasyl w czerwonym garniturze śpiewa do mikrofonu. O jego problemach zdrowotnych przeczytasz na SE.
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Romski muzyk wiele przeszedł. Choruje na cukrzycę

Król muzyki romskiej w Polsce nie ukrywał w telewizyjnym programie, że sam musiał zawalczył o zdrowie. Don Vasyl szczerze wyznał, że gdyby nie traktował poważnie leczenia, jego seria chorób mogłaby przynieść tragiczny skutek.

- Choruję na cukrzycę. Przechodziłem zawał, udar, ale gdybym się nie leczył, to już dawno by mnie tu nie było. Uwierz mi - powiedział Damianowi.

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DON VASYL