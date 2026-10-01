Piotr Kędzierski zapowiada hit na 2027 rok? Zdradził nam kulisy

Na razie projekt owiany jest tajemnicą. Piotr Kędzierski nie chce jeszcze zdradzać wszystkich szczegółów, ponieważ - jak sam przyznaje - osoby zaangażowane w przedsięwzięcie nadal będą spotykać się i rozmawiać o jego ostatecznym kształcie.

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Tajemniczy projekt Piotra Kędzierskiego. Padły słowa o "bajce dla dorosłych"

Dziennikarz uważa, że zbyt wczesne opowiadanie o szczegółach może nie być najlepszym pomysłem. Dlatego na razie pozostaje oszczędny w słowach. Jednocześnie w rozmowie z "Super Expressem" zdradził najważniejszą rzecz - projekt ma mieć wyjątkowo pozytywny przekaz.

Tego jeszcze nie ustaliliśmy, jak będziemy o tym mówić, bo będziemy się spotykać w tej sprawie. Uważam, że to źle wróży projektowi, jak się gada, zanim jest skończony - powiedział Piotr Kędzierski w rozmowie z „Super Expressem”.

Nie oznacza to jednak, że dziennikarz nie zdradził absolutnie niczego. Wręcz przeciwnie. Kędzierski opowiedział o idei, która stoi za całym przedsięwzięciem. Jak podkreśla, zależy mu i pozostałym osobom zaangażowanym w projekt na tym, aby widzowie otrzymali coś, co będzie przede wszystkim dawało nadzieję.

To będzie taki projekt, który będzie nas wszystkich bardzo pokrzepiał, bo nam na tym bardzo zależało. Nam, czyli całej bandzie, żeby pokazać, że w każdym z nas jest coś dobrego, że nie ma takiej sytuacji, która jest bez wyjścia - wyznał.

W jego słowach pojawił się również temat wzajemnego wsparcia i relacji między ludźmi. Kędzierski zwrócił uwagę na to, jak łatwo w internecie można kogoś zranić jednym komentarzem. Projekt ma być więc również swego rodzaju przeciwwagą dla hejtu i bezrefleksyjnego atakowania innych.

Warto się wspierać, kochać i zmieniać, a nie warto czasami napisać czegoś głupiego pod czyimś występem w internecie, tylko po to, żeby napisać albo zrobić komuś krzywdę - zaznaczył.

Jak sam określił nadchodzącą produkcję? Najbliżej mu do określenia „bajka dla dorosłych z happy endem”. Kędzierski zapowiada, że będzie w niej miejsce zarówno na lekkość i humor, jak i ważniejsze wartości.

Trochę infantylna, trochę gułkowata, jak ja, ale myślę, że najważniejsze są w tym wszystkim te wartości, które będzie ze sobą nieść - powiedział.

Rozmwiała Julita Buczek

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