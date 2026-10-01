Magdalena Narożna po ślubie przyjęła nazwisko męża. Kim jest ukochany piosenkarki?

Magdalena Narożna wyszła za mąż!

Magdalena Narożna w ostatnią sobotę września poślubiła Krzysztofa Romaniuka. Nowożeńcom w tym wyjątkowym dniu towarzyszyła rodzina oraz najbliżsi przyjaciele. Radosną informację przekazała... telewizja Polsat. W mediach społecznościowych stacji ukazały się zdjęcia z tego wyjątkowego dnia. Sama panna młoda krótko po tym potwierdziła radosną wiadomość publikując krótkie nagranie z wesela.

Niemal od razu po ślubie Magdalena Narożna pojawiła się na planie "Disco Star". Obecnie trwają prace nad dziesiątą jubileuszową edycją programu. Po wejściu do studia nowożeńcy zostali powitani oklaskami oraz kwiatami! Po nagraniach piosenkarka udzieliła pierwszego wywiadu jako żona Krzysztofa Romaniuka.

W rozmowie z Edytą Folwarską przyznała, że starała się trzymać wiadomość o ślubie w tajemnicy przed mediami. Chciałaby był to czas tylko dla niej, ukochanego oraz najbliższych.

Dla mnie to była przede wszystkim ceremonia intymna – dla moich najbliższych, dla nas. Ja nie chciałam jakiegoś spędu fotografów, bo chciałam, żebyśmy my i nasi goście czuli się komfortowo. Gdy już to wszystko zgasło, wyszliśmy z sali, to już mogliśmy podzielić się taką informacją, że oficjalnie jesteśmy małżeństwem – mówiła Narożna.

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Magdalena Narożna przyjęła nazwisko męża. Kim jest Krzysztof Romaniuk?

Gwiazda Pięknych i Młodych stwierdziła, że wcześniejsze niepowodzenia nie zniechęciły jej do małżeństwa. Podkreśliła, że od lat tworzą szczęśliwą i zgodną parę, mieszkają razem i wspólnie wychowują córki, tworząc zgraną rodzinę. Zwróciła uwagę, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której jedno z nich trafiłoby do szpitala lub wydarzyłoby się coś, co uniemożliwiłoby im wzajemne decydowanie o ważnych sprawach.

Magdalena Narożna i Krzysztof Romaniuk już od dawna żyją jak małżeństwo, więc jedyną widoczną zmianą dla wokalistki jest obrączka na palcu oraz... zmienione nazwisko!

Dla mnie nic się nie zmieniło, oprócz tego, że mam na palcu piękną obrączkę i mam nazwisko Krzysia również, a tak naprawdę mentalnie my i tak żyliśmy jak małżeństwo – dodała.

Nowożeńcy znają się od dziecka - chodzili razem do szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Uczucie połączyło ich dopiero wiele lat później. Latem 2020 roku zaręczyli się w Rzymie. Krzysztof Romaniuk, znany jako "Byniak", jest osobą spoza show biznesu. Mężczyzna prowadzi własną działalność gospodarczą na Podlasiu.

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