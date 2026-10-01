Krzysztof Ibisz z byłą żoną, Hakiel z ciężarną ukochaną i ekskluzywna Bomba

Ibisz z byłą żoną, Hakiel z ciężarną ukochaną. Sylwia Bomba skradła show

Polskie gwiazdy ponownie spotkały się w jednym miejscu. Na wydarzeniu zjawiły się osoby doskonale znane widzom z telewizji, kina, sceny muzycznej i świata mody. Wśród zaproszonych gości można było dostrzec zarówno doświadczone gwiazdy, jak i przedstawicieli młodszego pokolenia.

Przed fotoreporterami pojawili się m.in. Małgorzata Ohme, Beata Ścibakówna, Robert Czerwik, Michał Piróg i Robert Kupisz. Nie zabrakło również Krzysztofa Ibisza, który na imprezę przyszedł w towarzystwie żony Anny Zejdler-Ibisz. Swoją obecnością wydarzenie uświetniły także Joanna Racewicz, Monika Mrozowska oraz Irena Kamińska-Radomska.

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Była żona u boku Ibisza, ciężarna ukochana Hakiela i luksusowa Bomba. Gwiazdy podbiły ściankę

Lista znanych gości była naprawdę długa. Na imprezie pojawiła się również Julia Chatys, a także Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot. Wśród zaproszonych znaleźli się ponadto Alicja Janosz i Bartosz Niebielecki oraz Katarzyna Zawadzka.

Uwagę zwracała również obecność eleganckiej Heleny Norowicz i Olgi Bończyk. Na wydarzeniu w znakomitym humorze pojawiła się także Olga Bołądź. Nie zabrakło przedstawicieli świata telewizji i show-biznesu, wśród których znalazła się dziewczęca Emilia Dankwa.

Na imprezie pojawili się również Dominika Serowska w zaawansowanej ciąży i Marcin Hakiel. Para od pewnego czasu wzbudza zainteresowanie mediów, dlatego ich wspólna obecność z pewnością przyciągała uwagę fotoreporterów.

Wśród gości znalazła się także Sylwia Bomba. Na wydarzeniu pojawił się ponadto Jacek Koman, aktor doskonale znany z licznych produkcji filmowych i teatralnych.

Spotkanie zgromadziło więc bardzo różnorodne grono osób związanych z polskim show-biznesem. Obok aktorów pojawili się prezenterzy, dziennikarze, projektanci, muzycy oraz osoby znane z programów telewizyjnych.

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