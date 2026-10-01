Jim Carrey wziął trzeci ślub! Aktor poślubił kobietę młodszą o 32 lata

64-letni Jim Carrey powiedział "tak" po raz trzeci. Żona jest od niego młodsza o 32 lata

Jim Carrey przez lata należał do najbardziej rozpoznawalnych aktorów na świecie. Gwiazdor "Maski", "Ace Ventury" czy "Głupiego i głupszego" od dawna stara się jednak prowadzić spokojniejsze życie i ograniczać zainteresowanie mediów swoim życiem prywatnym. Tym większym zaskoczeniem okazały się informacje o jego ślubie.

Jak potwierdził przedstawiciel aktora, Carrey i Min Ah pobrali się 30 września w Los Angeles. Uroczystość miała prywatny charakter, a para nie zdradzała wcześniej szczegółów swoich planów. Ich związek również przez długi czas pozostawał poza głównym nurtem zainteresowania mediów.

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Jim Carrey po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu! Tego nikt się nie spodziewał

Carrey i Min Ah byli widywani razem już w 2022 roku, jednak początkowo nie komentowali publicznie charakteru swojej relacji. Przez kolejne lata udawało im się utrzymywać życie uczuciowe z dala od medialnego szumu.

Dużo zmieniło się w lutym 2026 roku. Para pojawiła się razem podczas gali César Awards w Paryżu. Było to ich pierwsze oficjalne publiczne wystąpienie jako pary. Okazja była szczególna, ponieważ Carrey odebrał wówczas honorowego Césara za całokształt swojej kariery.

Aktor podczas przemówienia zwrócił się również do swojej ukochanej. Nazwał Min Ah swoją "wspaniałą towarzyszką" i wyznał jej miłość. Na uroczystości obecni byli także córka Carreya, Jane, oraz jego wnuk. Rodzinne zdjęcie z gali pokazywało więc aktora w towarzystwie najbliższych.

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Zaledwie kilka miesięcy później relacja Carreya i Min Ah weszła na kolejny poziom. Para zdecydowała się na ślub, ale podobnie jak wcześniej nie zamierzała dzielić się szczegółami swojego życia z opinią publiczną. Dla 64-letniego aktora jest to już trzecie małżeństwo. Po raz pierwszy powiedział "tak" w 1987 roku. Jego żoną została Melissa Womer, z którą doczekał się córki Jane. Ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w 1995 roku.

Rok później Carrey ponownie stanął na ślubnym kobiercu. Tym razem poślubił Lauren Holly, z którą występował w filmie "Głupi i głupszy". Ich małżeństwo okazało się jednak krótkotrwałe i zakończyło się rozwodem w 1997 roku.

Przez kolejne lata aktor był związany m.in. z Jenny McCarthy i Renée Zellweger, jednak żaden z tych związków nie zakończył się ślubem. Teraz Carrey po latach ponownie zdecydował się na małżeństwo.

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