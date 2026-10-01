"Zmora" z Magdaleną Cielecką. Ile odcinków ma polski serial i kiedy finał?

Kasia Kowalska
2026-10-01 11:11

"Zmora" to nowa polska propozycja platformy Max, w której główną rolę gra Magdalena Cielecka. Produkcja bazuje na książce Roberta Małeckiego. Start serialu wyznaczono na piątek, 2 października, z kolejnymi epizodami co tydzień. Zastanawiasz się, z ilu części składa się ta historia i kiedy zobaczymy zakończenie? Mamy dla was szczegółową rozpiskę emisji.

Aktorka Magdalena Cielecka w płaszczu przeciwdeszczowym czyta gazetę. O serialu Zmora przeczytasz na SE.
Autor: HBO Max/ Materiały prasowe

Fabuła serialu "Zmora" na Max

Historia skupia się na kontrowersyjnej dziennikarce Kamie Kossowskiej, która po latach zjawia się z powrotem w swoim rodzinnym Toruniu. Jej przyjazd wyzwala potok dawnych wspomnień i mnóstwo pytań, które długo czekały na wyjaśnienie. Gdy śledczy Tomasz Korcz decyduje się na powrót do sprawy zaginięcia Piotra – jej kolegi z młodzieńczych lat – Kama włącza się w rozwikłanie tej mrocznej tajemnicy. Z każdym zdobytym śladem zaciera się podział między tym co kiedyś a obecną rzeczywistością, podczas gdy ukryte mroczne sekrety domagają się ujawnienia.

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Obsada i aktorzy polskiego serialu "Zmora"

Główną postać dziennikarki kreuje Magdalena Cielecka, świetnie znana m.in. z "Chyłki". Na ekranie towarzyszy jej plejada znanych polskich gwiazd, a w tym gronie znaleźli się Piotr Żurawski, Łukasz Simlat czy Piotr Głowacki. W produkcji występują również Aleksander Krupa, Maria Pakulnis, Katarzyna Bujakiewicz i Piotr Jankowski. Obok nich zobaczymy Dorotę Kolak, Roberta Gulaczyka, Annę Mrozowską, Monikę Pikułę, Anouk Matejkę oraz Waldemara Kownackiego. Szansę dostali także młodzi aktorzy: Oliwia Gołębiowska, Eryk Wróbel i Olgierd Blecharz. Dodatkowo gościnnie na ekranie pojawią się Sławomira Łozińska oraz Michalina Łabacz.

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Kiedy nowe odcinki "Zmory"? Harmonogram premier i data finału

Wszystkie nowe epizody polskiego thrillera "Zmora" będą dodawane do biblioteki w każdy piątek, a cały sezon zamknie się w zaledwie sześciu odcinkach. Pierwszą część udostępniono widzom HBO Max właśnie 2 października. Zamknięcie całej intrygi nastąpi z kolei w pierwszym tygodniu listopada. Poniżej przedstawiamy szczegółowe daty udostępniania kolejnych części serialu:

  • Odcinek 1 – piątek, 2 października,
  • Odcinek 2 – piątek, 9 października,
  • Odcinek 3 – piątek, 16 października,
  • Odcinek 4 – piątek, 23 października,
  • Odcinek 5 – piątek, 30 października,
  • Odcinek 6 (finał) – piątek, 6 listopada.

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