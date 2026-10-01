"Zmora" z Magdaleną Cielecką. Ile odcinków ma polski serial i kiedy finał?

Fabuła serialu "Zmora" na Max

Historia skupia się na kontrowersyjnej dziennikarce Kamie Kossowskiej, która po latach zjawia się z powrotem w swoim rodzinnym Toruniu. Jej przyjazd wyzwala potok dawnych wspomnień i mnóstwo pytań, które długo czekały na wyjaśnienie. Gdy śledczy Tomasz Korcz decyduje się na powrót do sprawy zaginięcia Piotra – jej kolegi z młodzieńczych lat – Kama włącza się w rozwikłanie tej mrocznej tajemnicy. Z każdym zdobytym śladem zaciera się podział między tym co kiedyś a obecną rzeczywistością, podczas gdy ukryte mroczne sekrety domagają się ujawnienia.

Najpopularniejsze polskie seriale ostatnich lat – jak dobrze je znasz? Pytanie 1 z 10 “Informacja zwrotna” to adaptacja książki autorstwa… Remigiusza Mroza Harlana Cobena Jakuba Żulczyka Szczepana Twardocha Następne pytanie

Obsada i aktorzy polskiego serialu "Zmora"

Główną postać dziennikarki kreuje Magdalena Cielecka, świetnie znana m.in. z "Chyłki". Na ekranie towarzyszy jej plejada znanych polskich gwiazd, a w tym gronie znaleźli się Piotr Żurawski, Łukasz Simlat czy Piotr Głowacki. W produkcji występują również Aleksander Krupa, Maria Pakulnis, Katarzyna Bujakiewicz i Piotr Jankowski. Obok nich zobaczymy Dorotę Kolak, Roberta Gulaczyka, Annę Mrozowską, Monikę Pikułę, Anouk Matejkę oraz Waldemara Kownackiego. Szansę dostali także młodzi aktorzy: Oliwia Gołębiowska, Eryk Wróbel i Olgierd Blecharz. Dodatkowo gościnnie na ekranie pojawią się Sławomira Łozińska oraz Michalina Łabacz.

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Kiedy nowe odcinki "Zmory"? Harmonogram premier i data finału

Wszystkie nowe epizody polskiego thrillera "Zmora" będą dodawane do biblioteki w każdy piątek, a cały sezon zamknie się w zaledwie sześciu odcinkach. Pierwszą część udostępniono widzom HBO Max właśnie 2 października. Zamknięcie całej intrygi nastąpi z kolei w pierwszym tygodniu listopada. Poniżej przedstawiamy szczegółowe daty udostępniania kolejnych części serialu:

Odcinek 1 – piątek, 2 października,

Odcinek 2 – piątek, 9 października,

Odcinek 3 – piątek, 16 października,

Odcinek 4 – piątek, 23 października,

Odcinek 5 – piątek, 30 października,

Odcinek 6 (finał) – piątek, 6 listopada.

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