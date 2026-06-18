Koniec popularnego podcastu Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał

Kuba Wojewódzki ogłosił zakończenie podcastu

Informacja o końcu podcastu "WojewódzkiKędzierski" pojawiła się na instagramowym profilu Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz przekazał, że nagrywany właśnie odcinek będzie nie tylko ostatnim przed wakacyjną przerwą, ale także finałowym w historii całego projektu.

W obszernym wpisie wrócił pamięcią do początków znajomości z Piotrem Kędzierskim. Wspominał pierwsze spotkania, wspólne projekty radiowe oraz kolejne etapy ich zawodowej drogi, która ostatecznie doprowadziła ich do stworzenia jednego z najpopularniejszych podcastów w Polsce.

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Kuba Wojewódzki w swoim instagramowym wpisie przypomniał, że ich współpraca zaczęła się na długo przed erą podcastów. Razem prowadzili audycję "Książę i Żebrak" w Rock Radiu, a później trafili do newonce, gdzie rozpoczęli format "Wojewódzki Kędzierski. Rozmowy".

Kiedy Kędzierski zakończył współpracę z newonce, Wojewódzki postanowił odejść razem z nim. Wkrótce później obaj związali się z Onetem, gdzie od 2022 roku prowadzili podcast "WojewódzkiKędzierski". Program szybko zdobył dużą popularność, a jego gośćmi byli przedstawiciele świata kultury, sportu, polityki i show-biznesu.

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Kuba Wojewódzki poinformował o zakończeniu projektu

Jak wyjaśnił Wojewódzki, decyzja o zakończeniu projektu zapadła już wcześniej. We wpisie zdradził, że poinformował Kędzierskiego o swoich planach jeszcze w tym roku.

W 2026 poinformowałem Piotra, że to nasz ostatni wspólny sezon. Obaj lubimy wyzwania i mamy własne ścieżki, aby im sprostać. Wierzę, że po "Tańcu z gwiazdami" Kędzior zbudował się, włączył dopalacze i spokojnie znajdzie własną przestrzeń w mediach. Kędzior. Dziękuję za wszystko. I do usłyszenia…

- napisał.

Słowa dziennikarza sugerują, że zakończenie podcastu nie jest efektem konfliktu, lecz naturalnym zamknięciem pewnego etapu i początkiem nowych zawodowych wyzwań dla obu prowadzących.

Co dalej z Wojewódzkim i Kędzierskim?

Jak wynika z informacji przekazanych przez przedstawicieli Ringier Axel Springer Polska portalowi Wirtualnemedia.pl, po zakończeniu obecnego sezonu Kuba Wojewódzki pozostanie związany z Onetem. Od września ma prowadzić nowy, autorski format podcastowy. Równocześnie trwają prace nad kolejnym projektem z udziałem Piotra Kędzierskiego. Szczegóły jego przyszłej współpracy z Onetem mają zostać ogłoszone w osobnym komunikacie.

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