Tak dziś żyje Elżbieta Dmoch. Legenda PRL-u jest pod stałą opieką. Fani nadal o niej pamiętają!

Elżbieta Dmoch zrobiła wielką karierę, ale los jej nie oszczędzał

Elżbieta Dmoch przed laty była wielką gwiazdą polskiej muzyki. Razem z mężem Januszem Krukiem założyła zespół Dwa plus Jeden, a ich piosenki znał każdy Polak. Chociaż artystycznie tworzyli zgrany duet, to prywatnie zmagali się z wieloma problemami. W połowie lat 80. małżeństwo artystów ostatecznie się rozpadło.

Rozwód był ogromnym ciosem dla Elżbiety Dmoch, która nadal kochała męża. Janusz Kruk zmarł na zawał serca 18 czerwca 1992. Po tym artystka całkowicie się załamała i wycofała z życia publicznego. Po reaktywacji zespołu Dwa plus Jeden na krótko wróciła na scenę. W 2002 roku dała ostatni koncert. Później słuch o niej zaginął.

Kilka lat temu pojawiły się informacje o dramatycznych warunkach mieszkaniowych artystki. Kolejne tragedie sprawiły, że stan psychiczny Dmoch znowu się pogorszył i zupełnie odcięła się od ludzi. Na szczęście, po wielu latach udało się jej pomóc. Dzięki Polskiej Fundacji Muzycznej i innym ludziom dobrej woli udało się wyremontować mieszkanie i zakupić specjalny balkonik, który pomaga w poruszaniu.

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Tak dziś żyje Elżbieta Dmoch

Przyjaciele z fundacji są w stałym kontakcie z artystką. Towarzyszą jej również w ważnych momentach. Gdy 29 września obchodziła swoje 75 urodziny, nie świętowała ich sama.

Od wielu już lat tworzymy taką nieformalną grupę przyjacielską Eli Dmoch i staramy się przy różnych okazjach, zwłaszcza świątecznych czy urodzinowych, Elżbietę odwiedzać. W minione urodziny także pojawiła się tam nas dość spora grupa. [...] Na takich spotkaniach po prostu się śmiejemy, wspominamy różne stare dzieje, bo Ela tym cały czas żyje. Jak wszyscy wiedzą od wielu lat nie śpiewa. Jej kariera zakończyła się dawno temu, ale mnóstwo osób, które ją odwiedza, fantastycznie te czasy pamiętają i naprawdę jest co wspominać. Więc był torcik z dwoma świeczkami, siódemką i piątką. Były też różne smakołyki - opowiadał nam Tomasz Kopeć.

Prezes Polskiej Fundacji Muzycznej powiedział również, w jakim stanie jest obecnie Elżbieta Dmoch. Artystka zmaga się z różnymi schorzeniami, które uniemożliwiają jej samodzielne funkcjonowanie. Przedstawiciele fundacji i wolontariusze regularnie odwiedzają artystkę. Przynoszą jej zakupy, pomagają w codziennych obowiązkach.

Ela była w wyjątkowo dobrej formie wczoraj nas przywitała, chociaż tak co dzień nie jest. Ela już ma swój wiek, jak wiadomo. Ma swoje różne schorzenia, jest pod opieką. Staramy się z fundacji zapewniać jej niezbędną pomoc w miarę możliwości. Jest osoba, która regularnie ją odwiedza po to, żeby reagować na różne sprawy zakupowe, obiadowe, higieniczne, w sensie sprzątaniowym - dodał Tomasz Kopeć.

Chociaż Elżbieta Dmoch ostatni raz pojawiła się na scenie prawie 25 lat temu, to fani nadal o niej pamiętają. Jej wielbiciele przesyłają listy oraz pocztówki na adres fundacji. Te wiadomości oraz życzenie sprawiają artystce ogromną radość.

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