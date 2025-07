Elżbieta Dmoch żyje we własnym świecie. Gwiazda "jest wolna od problemów". Inni dbają o to, by zostały rozwiązane

Elżbieta Dmoch przed laty była wielką gwiazdą. Teraz to 73-latka, która od dawna potrzebuje pomocy innych, aby móc godnie spędzać lata na emeryturze. Jak się okazuje, piosenkarka żyje spokojnie i po cichu we własnym świecie. Nie dociera do niej zbyt wiele informacji, bo Dmoch nie korzysta z internetu ani nie śledzi innych mediów. Czasem jedynie włączy sobie radio.