Gdyby "Lalka" była kręcona w Hollywood, kto mógłby w niej zagrać? Oto nasza subiektywna obsada

Tom Hardy jako Stanisław Wokulski

Wizja AI zaczyna się od jednego z najważniejszych bohaterów "Lalki". Stanisława Wokulskiego miałby zagrać Tom Hardy. Brytyjski aktor pasowałby do tej roli przede wszystkim ze względu na fizyczność, ale także możliwość pokazania skomplikowanej osobowości bohatera.

Wokulski to przecież nie tylko bogaty kupiec. W przeszłości był powstańcem, a później stał się przedsiębiorcą. Z jednej strony jest człowiekiem czynu, z drugiej - romantykiem beznadziejnie zakochanym w Izabeli Łęckiej. Sztuczna inteligencja w tej roli widzi ewentualnie Sebastiana Stana.

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Vanessa Kirby jako Izabela Łęcka

Izabela Łęcka według sztucznej inteligencji mogłaby trafić do Vanessy Kirby. Aktorka miałaby idealnie oddać arystokratyczną wyniosłość i chłód bohaterki.

Alternatywą wskazaną przez AI jest Margot Robbie. Izabela w powieści zachwyca urodą, ale pozostaje niedostępna dla Wokulskiego. Jej świat to salony, konwenanse i arystokratyczne przywileje.

Paul Giamatti jako Ignacy Rzecki

Jednym z bardziej charakterystycznych wyborów jest Paul Giamatti jako Ignacy Rzecki. Stary subiekt to człowiek wierny sklepowi Wokulskiego, dawnym ideałom i swoim przekonaniom. Jest samotny, trochę staroświecki i niezwykle przywiązany do przeszłości.

Giamatti ma na koncie wiele ról, w których łączy komizm z melancholią. Według AI właśnie dlatego mógłby dobrze odnaleźć się jako Rzecki.

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George MacKay jako Julian Ochocki

Młodego naukowca Juliana Ochockiego sztuczna inteligencja obsadziła w roli George'a MacKaya. Ochocki jest jednym z tych bohaterów "Lalki", którzy patrzą znacznie dalej niż otaczające ich środowisko.

Interesują go nauka, wynalazki i rozwój cywilizacyjny. Nie przejmuje się szczególnie salonowymi zasadami. MacKay miałby podkreślić jego pasję i bezkompromisowość.

Tom Hiddleston jako Kazimierz Starski

Kazimierz Starski potrzebowałby aktora, który potrafi zagrać czarującego, ale jednocześnie cynicznego salonowca. AI wskazała Toma Hiddlestona.

Starski jest przystojnym światowcem, flirtuje i świetnie odnajduje się w towarzystwie arystokracji. Za eleganckimi manierami kryje się jednak człowiek nastawiony przede wszystkim na własny interes.

Olivia Colman jako baronowa Krzeszowska

Olivia Colman mogłaby wcielić się w baronową Krzeszowską. To jedna z bardziej wyrazistych kobiecych postaci powieści. Jest złośliwa, zgorzkniała i konfliktowa, ale jednocześnie nosi w sobie ogromny ból po stracie dziecka.

AI zwróciła uwagę na umiejętność Colman łączenia komizmu z dramatem. W przypadku baronowej byłoby to szczególnie ważne.

Charles Dance jako Tomasz Łęcki

Ojca Izabeli zagrałby natomiast Charles Dance. Tomasz Łęcki jest arystokratą przywiązanym do swojego statusu i dawnego stylu życia, mimo że jego sytuacja finansowa jest coraz gorsza.

Dance ma charakterystyczną, dystyngowaną prezencję, dlatego sztuczna inteligencja uznała go za odpowiedniego kandydata do tej roli.

Helen Mirren jako prezesowa Zasławska

Wśród propozycji pojawia się również Helen Mirren jako prezesowa Zasławska. To jedna z niewielu osób z arystokratycznego otoczenia, która potrafi spojrzeć na Wokulskiego bez uprzedzeń.

Jest doświadczona, rozsądna i ma zupełnie inne podejście do życia niż większość przedstawicieli jej środowiska. Drugą kandydatką wskazaną przez AI została Maggie Smith.

Eva Green jako Kazimiera Wąsowska

Kazimierę Wąsowską mogłaby zagrać Eva Green. To zupełnie inny typ kobiecej bohaterki niż Izabela Łęcka. Wąsowska jest niezależna, odważna, świetnie jeździ konno i nie boi się flirtu z Wokulskim.

Według AI Green pasowałaby do roli kobiety pewnej siebie, tajemniczej i świadomej własnej wartości. Alternatywą została Florence Pugh.

Mia Goth jako Marianna

Mniej oczywisty wybór dotyczy Marianny, czyli Magdalenki. To młoda kobieta skrzywdzona przez życie, której Wokulski pomaga wyrwać się z biedy.

AI wskazała tutaj Mię Goth, a jako alternatywę Thomasin McKenzie. Ta druga aktorka miałaby szczególnie dobrze oddać delikatność i przemianę bohaterki.

Colin Firth jako baron Krzeszowski

Męża baronowej Krzeszowskiej sztuczna inteligencja widzi natomiast jako Colina Firtha. Baron jest hazardzistą, ma problemy finansowe i pozostaje w konflikcie z żoną. To właśnie z nim Wokulski staje do pojedynku.

Firth mógłby wykorzystać swój ekranowy wizerunek dystyngowanego dżentelmena i zagrać bohatera, za którego nienagannymi manierami kryje się znacznie mniej sympatyczna natura.

Willem Dafoe jako doktor Geist

W hollywoodzkiej "Lalce" nie mogłoby zabraknąć ekscentrycznego naukowca. Doktora Michała Geista AI obsadziła w roli Willema Dafoe.

Geist pracuje nad niezwykłym wynalazkiem i próbuje stworzyć metal lżejszy od powietrza. Dla Wokulskiego staje się symbolem innego życia - świata nauki, w którym mógłby zapomnieć o nieszczęśliwej miłości.

Paul Mescal jako Lisiecki

Na liście znalazł się również Paul Mescal. Młody irlandzki aktor miałby wcielić się w Lisieckiego, jednego z subiektów pracujących w sklepie Wokulskiego.

To postać mniej efektowna niż Wokulski czy Łęcka, ale ważna dla pokazania społecznego tła powieści. Lisiecki reprezentuje drobnomieszczańskie uprzedzenia i niechęć do zmian.

Tak wyglądałaby "Lalka" według AI

Taka obsada oczywiście nie oznacza, że Hollywood rzeczywiście przygotowuje ekranizację "Lalki" z tymi aktorami. To jedynie zabawa konwencją i próba dopasowania współczesnych gwiazd do bohaterów powieści Bolesława Prusa.

Trzeba przyznać, że niektóre zestawienia brzmią jednak wyjątkowo filmowo. Tom Hardy jako Wokulski i Vanessa Kirby jako Izabela Łęcka? Paul Giamatti jako Rzecki? Helen Mirren jako prezesowa Zasławska? Taki casting z pewnością wyglądałby imponująco na plakacie hollywoodzkiej produkcji.

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