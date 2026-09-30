Czwarte wcielenie Izabeli Łęckiej i wielki powrót Marka Kondrata. Kolejna "Lalka" trafia do kin

Kamila Urzędowska jako Łęcka. Będzie lepsza od poprzedniczek?

30 września 2026 roku film w reżyserii Macieja Kawalskiego trafia na wielkie ekrany. To już czwarta ekranizacja kultowego dzieła Bolesława Prusa. Pierwsza powstała już w 1968 r. Izabelą Łęcką została wtedy Beata Tyszkiewicz. Do dziś wiele osób uważa, że była to najlepsza interpretacja tej postaci. W 1977 r. w serialu "Lalka" Łęcką zagrała Małgorzata Braunek. W tym roku to wyzwanie przypadło dwóm aktorkom. W budzącym kontrowersje serialu Netfliksa mogliśmy oglądać Sandrę Drzymalską, którą niektórzy pokochali, ale inni uznali, że nie nadawała się do roli. Teraz wszyscy będą oceniać, czy postać Izabeli Łęckiej udźwignie Kamila Urzędowska. Nie ma wątpliwości, że szerokie dyskusje na temat serialu "Lalka" przyciągną do kin wielu widzów.

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Marek Kondrat wraca na wielki ekran

Do nowej filmowej odsłony "Lalki" zachęca również obsadzenie Marka Kondrata w roli Ignacego Rzeckiego. Dla aktora będzie to wielki powrót na ekran po 16 latach. Ostatni raz mogliśmy oglądać go w filmie "Mała matura 1947", którego premiera odbyła się w 2010 roku. Od tamtej pory Kondrat nie pojawiał się w nowych produkcjach filmowych.

Plejada gwiazd w nowej ekranizacji

Z kolei w Stanisława Wokulskiego w nowej ekranizacji TVP wciela się doceniany aktor Marcin Dorociński. Oprócz nich występują też m.in. Andrzej Seweryn jako Tomasz Łęcki, Agata Kulesza jako Pani Meliton, Maja Komorowska jako prezesowa Zasławska, Maja Ostaszewska jako baronowa Krzeszowska, Maria Dębska jako Kazimiera Wąsowska i Mateusz Damięcki jako Kazimierz Starski.