Zbrodnia z czasów PRL powraca. Ten serial zmrozi wam krew w żyłach

Jeszcze w bieżącym roku Jan Holoubek, odpowiedzialny za takie hity jak "Wielka woda" czy "Rojst", przeniesie widzów w czasy głębokiego PRL-u i zamkniętej społeczności, w której doszło do jednej z najgłośniejszych tragedii tamtych lat.

Zbrodnia połaniecka w serialu HBO Max

Tragiczny wypadek czy bezlitosne i krwawe morderstwo? Trudno dotrzeć do prawdy, gdy świadkowie solidarnie milczą albo podają zmyślone fakty. Maciej Kowalewski, autor scenariusza, poświęcił lata, by rzetelnie opowiedzieć o tej zbrodni, ale również o niezwykłej nieustępliwości matki ofiar i ambitnego milicjanta. Zrobili oni wszystko, by rozwikłać zagadkę i ukarać sprawców.

– Serial "Wśród nocnej ciszy" składa się z sześciu odcinków bazujących na prawdziwej historii, która została opisana w książce Wiesława Łuki "Nie oświadczam się". Maciej Kowalewski przenosząc reportaż Łuki na język filmu, pozostał wierny surowej formie, która opisuje ludzkie "zawiłości duszy" bez próby ich jednoznacznej oceny. Sprawiedliwe oddaje głos ludziom stojącym wobec sytuacji granicznej. Jak pisał Philip Roth: "tu jest prawda i tam też jest prawda". Wielość prawd powinna być kołem zamachowym tego serialu, co pozwoli utrzymać widza od początku do końca w przysłowiowym fotelu. I tak właśnie dzieje się przez większość serialu, gdzie fabuła zwodzi widza tak aby nie miał pewności co do przebiegu zdarzeń i kto jest winny tragedii. Dopiero finałowy odcinek odsłania przed nim wstrząsającą prawdę – mówi o projekcie reżyser Jan Holoubek.

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"Wśród nocnej ciszy" - obsada i premiera

Premiera sześciu odcinków zaplanowana jest na listopad w serwisie HBO Max. Na ekranie zobaczymy Jędrzeja Hycnara jako milicjanta gotowego zaryzykować karierę dla prawdyl Łukasza Simlata, Justynę Wasilewską, która zachwyciła w "Heweliuszu", oraz niezawodnego Tomasza Schuchardta.

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