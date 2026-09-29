Kiedyś jak Britney, dzisiaj jak znana supermodelka. Mandaryna reaguje na porównania

Wielki powrót Mandaryny

Obecnie kariera Marty Wiśniewskiej nabiera nowego tempa, co można nazwać jej prawdziwym renesansem. Artystka zdecydowała się spróbować swoich sił w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie świetnie radzi sobie w duecie z Krystianem Rzymkiewiczem. Jeszcze przed startem nowej edycji ujawniono interesujący fakt – gwiazda postanowiła znów połączyć siły na scenie z byłym mężem. Michał Wiśniewski ma uświetnić jej taneczny występ w specjalnym, rodzinnym odcinku, w którym weźmie udział także ich syn.

Tak zrobi właśnie [zaśpiewa]. Nie wiem, czy odczarujemy klątwę, bo w odcinku rodzinnym się nie odpada. (śmiech) Chociaż tego nie wiemy! Myślę, że akurat ten tydzień i ten odcinek będzie dla wszystkich jakąś taką wielką przyjemnością i trochę to ciśnienie się zluzuje, ponieważ będą nasi bliscy, którzy będą się z nami prezentować, bawić, tańczyć. Mamy nadzieję, że pokażemy to, co nam w trójkę w duszy gra. To jest taki wyjątkowy odcinek i jedyny moment na to, żeby pokazać siebie też inaczej - zapowiedziała w rozmowie z serwisem ESKA.pl.

Nowy image Mandaryny. Internauci zapomnieli o Britney Spears

Obecny wizerunek wokalistki spotyka się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony fanów. Kiedy przed laty Wiśniewska stawiała pierwsze kroki w show-biznesie, powszechnie zestawiano ją z będącą na szczycie Britney Spears. Teraz jednak sympatycy piosenkarki widzą w niej zupełnie inną postać, a mianowicie niemiecką supermodelkę Heidi Klum, znaną również z organizowania spektakularnych imprez z okazji Halloween.

Mandaryna reaguje na porównania do Heidi Klum

Dzisiejsza Mandaryna prezentuje się zgoła odmiennie niż w czasach, kiedy jej taneczne przeboje takie jak "Ev'ry Night" czy "Here I Go Again" święciły triumfy na listach przebojów. Wielu obserwatorów uważa, że obecnie przypomina słynną niemiecką modelkę, Heidi Klum. Sama zainteresowana w rozmowie z Eską odniosła się do tych opinii. Przyznała, że nie jest do końca przekonana, czy to trafne zestawienie, jednak czuje się bardzo zaszczycona, ponieważ uznaje 53-letnią gwiazdę za niezwykle atrakcyjną kobietę.

No nie wiem, ale to jedno z najlepszych, jakie usłyszałam. Dziękuję. Będę się starać tak wyglądać - powiedziała ze śmiechem.

Czy patrząc na zdjęcia Marty Wiśniewskiej i Heidi Klum, również uważacie, że mogłyby uchodzić za siostry? Sprawdźcie galerię!

Mandaryna nie zgadza się ze słowami jury