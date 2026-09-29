Kiedyś jak Britney, dzisiaj jak znana supermodelka. Mandaryna reaguje na porównania

Maksymilian Kluziewicz
2026-09-29 17:35

Na początku swojej kariery Mandaryna była często nazywana polską odpowiedzią na Britney Spears. Obecnie internauci dostrzegają w piosenkarce i tancerce podobieństwo do innej światowej gwiazdy. W wywiadzie dla Eska.pl Marta Wiśniewska skomentowała zestawienia z modelką Heidi Klum. Czy faktycznie przypomina słynną Niemkę?

Wielki powrót Mandaryny

Obecnie kariera Marty Wiśniewskiej nabiera nowego tempa, co można nazwać jej prawdziwym renesansem. Artystka zdecydowała się spróbować swoich sił w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie świetnie radzi sobie w duecie z Krystianem Rzymkiewiczem. Jeszcze przed startem nowej edycji ujawniono interesujący fakt – gwiazda postanowiła znów połączyć siły na scenie z byłym mężem. Michał Wiśniewski ma uświetnić jej taneczny występ w specjalnym, rodzinnym odcinku, w którym weźmie udział także ich syn.

Tak zrobi właśnie [zaśpiewa]. Nie wiem, czy odczarujemy klątwę, bo w odcinku rodzinnym się nie odpada. (śmiech) Chociaż tego nie wiemy! Myślę, że akurat ten tydzień i ten odcinek będzie dla wszystkich jakąś taką wielką przyjemnością i trochę to ciśnienie się zluzuje, ponieważ będą nasi bliscy, którzy będą się z nami prezentować, bawić, tańczyć. Mamy nadzieję, że pokażemy to, co nam w trójkę w duszy gra. To jest taki wyjątkowy odcinek i jedyny moment na to, żeby pokazać siebie też inaczej - zapowiedziała w rozmowie z serwisem ESKA.pl.

Nowy image Mandaryny. Internauci zapomnieli o Britney Spears

Obecny wizerunek wokalistki spotyka się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony fanów. Kiedy przed laty Wiśniewska stawiała pierwsze kroki w show-biznesie, powszechnie zestawiano ją z będącą na szczycie Britney Spears. Teraz jednak sympatycy piosenkarki widzą w niej zupełnie inną postać, a mianowicie niemiecką supermodelkę Heidi Klum, znaną również z organizowania spektakularnych imprez z okazji Halloween.

Mandaryna reaguje na porównania do Heidi Klum

Dzisiejsza Mandaryna prezentuje się zgoła odmiennie niż w czasach, kiedy jej taneczne przeboje takie jak "Ev'ry Night" czy "Here I Go Again" święciły triumfy na listach przebojów. Wielu obserwatorów uważa, że obecnie przypomina słynną niemiecką modelkę, Heidi Klum. Sama zainteresowana w rozmowie z Eską odniosła się do tych opinii. Przyznała, że nie jest do końca przekonana, czy to trafne zestawienie, jednak czuje się bardzo zaszczycona, ponieważ uznaje 53-letnią gwiazdę za niezwykle atrakcyjną kobietę.

No nie wiem, ale to jedno z najlepszych, jakie usłyszałam. Dziękuję. Będę się starać tak wyglądać - powiedziała ze śmiechem.

Czy patrząc na zdjęcia Marty Wiśniewskiej i Heidi Klum, również uważacie, że mogłyby uchodzić za siostry? Sprawdźcie galerię!

Mandaryna nie zgadza się ze słowami jury
Heidi Klum obok uśmiechniętej Marty Mandaryny Wiśniewskiej. O porównaniu gwiazd przeczytasz na SE.
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MANDARYNA