Skolim świętuje 30. urodziny z rozmachem. Znamy ceny biletów na imprezę "króla latino"

Po wydaniu hitu „Wyglądasz idealnie”, kariera Skolima nabrała ogromnego rozpędu, a on sam stał się jednym z najbardziej pożądanych artystów w Polsce. Jego utwory biją rekordy popularności na YouTubie, gromadząc setki milionów wyświetleń i zdobywając prestiżowe wyróżnienia. Mimo napiętego grafiku, obejmującego setki koncertów rocznie, piosenkarz aktywnie rozwija swoje biznesowe przedsięwzięcia poza muzyką. W planach ma rozszerzenie sieci stacji benzynowych, a także nawiązał współpracę z dużym producentem mięsnym. Jego sklep internetowy oferuje bogaty asortyment, od ubrań i perfum, po damską i męską bieliznę. Zmysł biznesowy Skolima dał o sobie znać również w kontekście jego nadchodzących, 30. urodzin. Gwiazdor zaplanował specjalne wydarzenie, w którym wezmą udział zaprzyjaźnieni artyści, a także chętni fani.

Jak Skolim świętuje 30. urodziny?

Zbliżająca się "trzydziestka" Skolima będzie obchodzona z ogromnym rozmachem. Impreza urodzinowa odbędzie się 8 października w Siemiatyczach, na dzień przed właściwym jubileuszem, i oprócz osób z branży, przyciągnie także sympatyków twórczości artysty. O godzinie 15:00 ruszy Miasteczko Urodzinowe, oferujące liczne atrakcje, w tym grillowanie i możliwość spróbowania produktów sygnowanych pseudonimem wokalisty. Główny punkt programu, czyli występy na żywo, rozpocznie się o 18:00. Na scenie, by uświetnić to wyjątkowe popołudnie i wieczór, pojawią się znani wykonawcy:

Zenek Martyniuk

Cleo

Skolim

Prymaki

Zorka

Crack House

Raider

Dance 2 Disco

Jo Art Show

Ceny biletów na urodziny Skolima

Chętni na udział w urodzinowej fieście Skolima muszą zaopatrzyć się w odpowiednie wejściówki. Zwykły bilet kosztuje 50 złotych, natomiast za wersję kolekcjonerską fani zapłacą 70 złotych. Warto jednak zaznaczyć, że organizatorzy przewidzieli darmowy wstęp dla dzieci, pod warunkiem, że ich wzrost nie przekracza 120 cm. Wybieracie się na to wydarzenie?

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