Krewny Diany kopiuje Meghan Markle! Nie zgadniesz, co zrobił hrabia

Brat księżnej Diany chce sprzedawać dżemy jak Meghan? Zastrzegł markę Spencer Farms

62-letni Charles Spencer nie zasypia gruszek w popiele! Brat księżnej Diany tuż po wydaniu głośnej książki o siostrze zarejestrował znak towarowy Spencer Farms. Z dokumentów brytyjskiego urzędu ds. własności intelektualnej wynika, że marka może być używana między innymi przy sprzedaży dżemów, miodu, herbaty, marmolady oraz wina. „The Sun” zwraca uwagę na podobieństwo do marki As Ever prowadzonej przez Meghan Markle. Żona księcia Harry'ego sprzedaje między innymi dżemy, wina, dodatki ozdobne do żywności, herbaty i inne produkty spożywcze.

Wniosek dotyczący Spencer Farms został złożony jeszcze w maju 2023 roku. Dwa miesiące wcześniej hrabia Spencer zarejestrował również swoje nazwisko do wykorzystania przy wystąpieniach publicznych, spotkaniach oraz usługach związanych z nagrywaniem głosu. Rejestracja znaku nie oznacza jednak, że produkty rzeczywiście trafią wkrótce do sprzedaży. Daje za to właścicielowi prawo do używania nazwy lub udzielania innym firmom licencji, a jednocześnie utrudnia wykorzystywanie jej bez jego zgody.

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Osoba z otoczenia hrabiego zapewniła „The Sun”, że obecnie nie ma planów uruchomienia takiego biznesu. „Nie ma planów produkcji dżemów. Te znaki towarowe zostały zarejestrowane jako środek zapobiegawczy i pozostają nieaktywne. Spencer Farms nie jest nowym przedsięwzięciem” – przekazało źródło. Informacje pojawiły się w czasie, gdy Charles Spencer promuje książkę „Swan Song: Diana, My Sister”, poświęconą swojej zmarłej siostrze. Publikacja wywołała duże zainteresowanie w Wielkiej Brytanii. Według źródeł wydawniczych cytowanych przez „The Sun” Spencer może zarobić na książce od 5 do 10 mln funtów.

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Charles Spencer has new trademarks for Althorp-branded jam, honey & tea https://t.co/RaoBBntA5M— Kaiser@Celebitchy (@KaiseratCB) September 28, 2026

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