Córka Doroty i Waldemara z "Rolnik szuka żony" potrzebowała pilnej pomocy lekarskiej. Gorączka przekroczyła 40 stopni, była karetka

Córka Doroty i Waldemara z "Rolnik szuka żony" trafiła pod opiekę lekarzy

Dominika, córka Doroty i Waldemara z 10. edycji "Rolnik szuka żony", skończyła właśnie dwa lata. Niestety, tegoroczne urodziny dziewczynki nie wyglądały tak, jak wymarzyła je sobie mama. Zamiast wielkiego świętowania były nerwy i walka z bardzo wysoką gorączką.

Dorota opisała wszystko w mediach społecznościowych. Z jej wpisu wynika, że stan dwulatki wymagał pilnej interwencji medycznej.

Wczorajszy dzień był dla nas naprawdę ciężki - skończył się przejażdżką karetką z powodu gorączki przekraczającej 40°C. I innych dolegliwości

- przekazała Dorota w mediach społecznościowych.

Na szczęście sytuacja nie zakończyła się pobytem w szpitalu. Po konsultacji medycznej mama z córką mogły wrócić do domu.

Polecamy: Ada z "Rolnik szuka żony" zmagała się z psychozą poporodową. "Przestałam tę miłość czuć". Michał bał się o życie żony

Urodziny w cieniu choroby malutkiej Dominiki

Dorota zdradziła, że po powrocie do domu wcale nie było spokojnie. Dziewczynka nadal zmagała się z wysoką temperaturą.

Na szczęście nie musieliśmy zostać w szpitalu i mogliśmy wrócić do naszego domku. Noc również nie należała do łatwych, a przed nami prawdopodobnie jeszcze kilka dni walki z temperaturą i spokojnego, domowego odpoczynku

- napisała była partnerka Waldemara z "Rolnik szuka żony".

Mimo stresu mama starała się, by 2. urodziny Dominiki miały choć odrobinę normalności. Zamiast dużej imprezy były wspólne zabawy w domu.

Ale dziś jesteśmy razem. I choć zamiast wielkiego świętowania jest spokojnie i trochę inaczej, to najważniejsze, że jesteśmy w domu, blisko siebie. Bawimy się lalkami, rysujemy, malujemy i cieszymy się każdą chwilą

- przekazała uczestniczka "Rolnik szuka żony".

Dorota złożyła córce wzruszające życzenia

Z okazji drugich urodzin Dorota zwróciła się również bezpośrednio do córki. Po tym, co wydarzyło się dzień wcześniej, na pierwszym miejscu znalazło się jedno - zdrowie.

Kochana córeczko, życzymy Ci przede wszystkim zdrowia, bo właśnie ono jest najważniejsze. Niech Twoje dzieciństwo będzie pełne uśmiechu, miłości, beztroski i pięknych chwil. Sto lat, nasza mała dwulatko! Kochamy Cię najbardziej na świecie

- napisała.

Pod wpisem pojawiły się życzenia dla Dominiki oraz słowa wsparcia dla Doroty. Fani uczestniczki programu życzyli dziewczynce szybkiego powrotu do zdrowia.

Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" nie są już razem

Ostatnie tygodnie są dla Doroty szczególnie trudne. Na początku września uczestniczka "Rolnik szuka żony" poinformowała, że jej związek z Waldemarem dobiegł końca. Para poznała się w 10. edycji programu i przez trzy lata wspólnie budowała życie. Doczekała się córki Dominiki. Po rozstaniu Dorota wróciła z dziećmi w rodzinne strony. Teraz skupia się przede wszystkim na codzienności i opiece nad pociechami.

20

Grzegorz Dobek prowadzi „Rolnik szuka żony. Odwiedziny”. Jak zareagowała na to Marta Manowska?