Klaudia Halejcio w stroju kąpielowym odsłoniła więcej niż zwykle! Zdradziła, że na wakacjach nie liczy kalorii. Widać?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-09-29 15:10

Klaudia Halejcio wiedzie życie, którego można jej pozazdrościć. Szczególnie, gdy gwiazda pokazuje w sieci kolejne wakacyjne kadry. Ostatnio aktorka najpierw zaprezentowała swoje smukłe ciało w mocno wyciętym, żółtym kostiumie kąpielowym, a później zdradziła swoje wakacyjne zasady. Jedna z nich mówi o nieliczeniu kalorii. Halejcio ma rację?

Klaudia Halejcio pokazała zgrabną figurę, a nawet coś więcej

Dopiero co zaczęła się jesień, a Klaudia Halejcio już zatęskniła za latem. Na swoim instagramowym profilu dodała sporo ujęć z urlopu i napisała:

Chętnie przeżyłabym je jeszcze raz…

Nic dziwnego! Aktorka odpoczywała w przepięknych okolicznościach przyrody i architektury, choć nie tylko one przyciągały wzrok. Zanim gwiazda otworzyła się przed internautami i pochwaliła ujęciami z wyjazdu pod palmy, zaprezentowała kilka fotek, do których pozowała w mocno wyciętym kostiumie kąpielowym. I choć wdzianko było jednoczęściowe i pozornie sporo zakrywało, to jednak niektóre części ciała gwiazdy zostały zmysłowo wyeksponowane. Żółty strój okazał się doskonałym wyborem - Halejcio wyglądała w nim perfekcyjnie. Komentarze fanów tylko to potwierdziły.

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"Cudo! Figura i strój petarda!", "Wow", "Przez ciebie wpadnę w kompleksy. Wyglądasz pięknie i ta opalenizna" - czytamy w sieci.

Halejcio na skąpy kostium zarzuciła ażurową narzutkę, a letnią stylizację uzupełniła wąskimi okularami przeciwsłonecznymi. Nie potrzebowała niczego więcej! We wpisie zdradziła, że na wakacjach nie liczy kalorii. Widać?

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Wspaniałe wakacje Halejcio

Kilka dni później Halejcio opublikowała na Instagramie serię zdjęć, na których możemy zobaczyć ją w urlopowym wydaniu, ale w stylizacjach znacznie skromniejszych. Gwiazda jak zwykle zadbała o każdy szczegół. Zielona sukienka w lekkim, groszkowym odcieniu, cekiny z koronką, różowa, ażurowa mini czy jasna maxi dress w geometryczny wzór i z wiązaniem na szyi - wszystkie letnie stroje gwiazdy pięknie na niej leżały. Czy mogło być inaczej? Grecki wypad z mężem był okazją do zaprezentowania uroczych, letnich sukienek i wspaniałego hotelu, który na pewno nie należał do najtańszych. ZDJĘCIA ZNAJDZIECIE TUTAJ!

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