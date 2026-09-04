Kaludia Halejcio wydała fortunę na imprezę córki! Można za to kulić luksusowy samochód. Znamy kwotę

Klaudia Halejcio: Od dziecięcej gwiazdy do influencerki

Klaudia Halejcio (36 l.) miała zaledwie siedem lat, gdy zadebiutowała na ekranie. Zanim osiągnęła pełnoletność miała już spore doświadczenie w zawodzie. Od kilku lat aktorstwo nie jest już jej głównym zajęciem. Przeniosła swoją działalność do sieci. Na Instagramie obserwuje ją 1,2 miliona osób.

Jest jedną z najprężniej działających się celebrytek w mediach społecznościowych. Klaudia Halejcio chętne pokazuje swoje luksusowe życie, które wiedzie u boku biznesmena, Oskara Wojciechowskiego. Zaczęli się spotykać w 2020 roku, a rok później powitali na świecie córeczkę Nel. Zaręczyli się po trzech latach związku, ale ślub kilka razy odkładali.

Ostatecznie Klaudia i Oskar powiedzieli sobie "tak" pod koniec czerwca tego roku. Wcześniej przez kilka tygodni influencerka zasypywała swój Instagram ślubnymi treściami.

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Klaudia Halejcio wydała fortunę na huczne garden party!

Klaudia wraz z mężem i córeczką mieszkają w luksusowej ponad 500 metrowej willi. Według medialnych doniesień posiadłość może być warta aż 13 milionów złotych! W ogromnym ogrodzie influencerka uwielbia organizować huczne przyjęcia. Tradycją jest już coroczne garden party urządzone z okazji pożegnania wakacji. Nie inaczej było w tym roku, a główną gwiazdą przyjęcia była sześcioletnia Nel.

Wszystko zaczęło się kiedyś od niewinnego: "zróbmy coś fajnego dla dzieci". [...] I chyba właśnie za to lubię nasze coroczne garden party. Niby robimy je dla dzieci, ale prawda jest taka, że my, dorośli, bawimy się równie dobrze. [...] A ten jeden dzień w roku jest naszym pretekstem, żeby naprawdę zebrać wszystkich w jednym miejscu - napisała na Instagramie.

Pizza wypiekana na żywo, grill, wata cukrowa na zamówienie, lodziarnia na kółkach, kolorowe dymy, animatorzy, namioty z atrakcjami, fotoprzyczepa i cały ogród wypełniony balonami i ściankami. To tylko kilka atrakcji, które Klaudia Halejcio przygotowała dla swoich gości. Całe przyjęcie zostało zorganizowane w tematyce cyrkowej, dlatego też nie mogło zabraknąć ogromnych afrykańskich zwierząt, które były dostarczane ciężarowymi samochodami.

Gwiazda zadbała również o złocone stoły i krzesła, a także ogromną ilość słodyczy. Był kilkupiętrowy tort, który mógł kosztował 4 tys. zł i słodki stół za około 2,5 tys. Halejcio zadbała również o wszelkiego rodzaju imprezy integracyjne, malowanie twarzy, robienie tatuaży, puszczanie baniek i robienie kolorowych warkoczyków. Animator zabaw dla dzieci to koszt 8-10 tysięcy złotych.

Celebrytka zadbała również o rodziców dzieci, których ugościła jedzeniem i drinkami, które przy specjalnym barze robił barman. I nie oszczędzała na niczym. Wynajęcie barmana i dorożki z drinkami mogło kosztować od 5 000 do 7 000 złotych, a grill między 4 000 a 10 000. Do tego trzeba doliczyć koszty wynajęcia namiotów, stołów i krzeseł (od 10 000 do 20 000 zł), ozdób, fotobudki, stoiska z watą cukrową i lodami.

Cała impreza mogła kosztować około 100 tys. zł. Ale kto bogatemu zabroni?

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