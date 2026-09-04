Lara Gessler zajada jagodzianki i zachwyca figurą. Wiemy jak spala kalorie. Przyłapali ją paparazzi

Musi biegać by spalić kalorie

Lara Gessler wraz ze swoją mamą prowadzi popularną cukiernię i restaurację, Słodki Słony. Restauratorka często pokazuje na swoim Instagramie jak testuje nowości, które następnie serwuje swoim gościom. Ostatnio na ja talerzu pojawiły się jagodzianki i drożdżówki z kruszonką. Prowadząc taki biznes nie trudno o dodatkowe kilogramy. By spalić słodkie kalorie Gessler intensywnie ćwiczy. Ostatnio paparazzi przyłapali ją na porannym bieganiu. Lara ubrana w krótkie, błękitne spodenki, białą koszulkę i limonkowe podkolanówki pędziła ulicami Warszawy. Zatrzymywała się tylko po to, by wykonać parę ćwiczeń. Przysiady, wymachy, skłony i rozciąganie, to tylko kilka z nich.

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Odziedziczyła dobre geny po mamie

Zdrowy tryb życia to jedno, a geny tu drugie. Wystarczy spojrzeć na Magdę Gessler, która również zachwyca znakomitą formą.

Nigdy nie odchudzam się rygorystycznie. Nakazy i zakazy nie działają dobrze. Najważniejszy jest spokój, zaufanie sobie i zachowanie równowagi

- mówiła w rozmowie z "Super Expressem". Obie panie pracując w branży gastronomicznej i przykładają dużą wagę do jakości produktów, co wpływa na zdrowy wygląd.

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Walczyła z zaburzeniami odżywiania

Lara Gessler w wielu wywiadach opowiedziała o swojej trudnej przeszłości związanej z żywieniem. Restauratorka i autorka książek kulinarnych początkowo wyeliminowała ze swojego menu mięso, potem zrezygnowała z węglowodanów i cukrów, i finalnie źle się to dla niej skończyło. Zmagała się z zaburzeniami odżywiania. Jak wyznała, przy wzroście 1,74 m schudła do 45 kg.

Udało mi się z tego wyjść, bo moim największym marzeniem było posiadanie dzieci. I w momencie, kiedy się zorientowałam, że od 18 miesięcy nie miesiączkuję i wszystko się zaczęło lekko wywracać pod tym kątem - to się przeraźliwie przestraszyłam, że być może dokonałam sabotażu na własnym ciele i nie będę w stanie mieć dzieci

- wyznała w programie "Rogalska Show".

Na szczęście to już przeszłość. Dziś Lara stawia na zdrowe jedzenie i aktywny tryb życia.

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