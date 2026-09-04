Tak zmienił się Borys Szyc. Jego metamorfoza zaskakuje

Borys Szyc to aktor, który jest jak kameleon. Przez lata na ekranie widzieliśmy go w dziesiątkach wcieleń, a każde z nich wiązało się z radykalną zmianą wizerunku. Pamiętacie go z ogoloną głową, jako chudego chłopaka z blokowiska? A może jako eleganckiego amanta lub szefa kuchni?

Jego zdolność do transformacji jest legendarna. Dla roli potrafił przytyć, schudnąć, zapuścić włosy lub zgolić je na zero. Każda postać to nie tylko nowa kreacja aktorska, ale też zupełnie inny człowiek, którego widzimy na ekranie.

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Tak zaczynał Borys Szyc. Bez tych ról nie byłoby sukcesu

Choć dziś kojarzymy go z największymi polskimi produkcjami, początki jego kariery wyglądały zupełnie inaczej. Zanim cała Polska o nim usłyszała, Borys Szyc pojawiał się w epizodycznych rolach w kultowych serialach, takich jak "Klan" czy "Na dobre i na złe". To tam stawiał pierwsze kroki przed kamerą.

Jego przygoda z aktorstwem zaczęła się jednak jeszcze wcześniej, bo w kultowym filmie "Kingsajz" z 1987 roku, gdzie jako dziecko zagrał krasnoludka. Prawdziwym fundamentem jego kariery okazał się dyplom warszawskiej Akademii Teatralnej, który zdobył w 2001 roku.

Ten jeden moment w karierze Borysa Szyca zmienił wszystko

Kiedy dokładnie Borys Szyc stał się gwiazdą wielkiego formatu? Przełom nadszedł w 2004 roku wraz z dwiema mocnymi rolami. Najpierw wstrząsnął krytykami jako Albert w mrocznej "Symetrii", a zaraz potem oczarował publiczność jako złodziej Julian w komedii kryminalnej "Vinci".

To właśnie te filmy, obok serialu "Oficer", otworzyły mu drzwi do pierwszej ligi. Prawdziwym przypieczętowaniem jego statusu była jednak rola w filmie "Wojna polsko-ruska" z 2009 roku. Kreacja „Silnego” przyniosła mu Orła dla najlepszego aktora i na stałe zapisała go w historii polskiego kina.

Głośne wydarzenia i zaskakujące projekty Borysa Szyca

Jego kariera to nie tylko filmy i seriale. W 2009 roku zaskoczył fanów, wydając debiutancki album muzyczny "Feelin’ Good", na którym gościnnie zaśpiewały m.in. Ewa Bem i Justyna Steczkowska. Pokazał wtedy zupełnie inne, artystyczne oblicze.

W życiu aktora nie brakowało też trudniejszych momentów. W 2008 roku media szeroko komentowały jego problemy z prawem, gdy sąd pozbawił go prawa jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Była to dla niego publiczna i bolesna lekcja.

Mało kto wie, że Borys Szyc był także restauratorem. Przy okazji kręcenia hitowego serialu "Przepis na życie" otworzył w Warszawie restaurację. Dziś lokal ma już nowego właściciela.

Kulisy życia prywatnego Borysa Szyca

Choć jest jedną z największych gwiazd, Borys Szyc stara się chronić swoją prywatność. Wiadomo, że ze związku z Anną Pinczykowską ma córkę Sonię, urodzoną w 2005 roku, która jest jego oczkiem w głowie.

Prawdziwe szczęście i stabilizację odnalazł u boku Justyny Nagłowskiej-Szyc, którą poślubił w 2019 roku. Rok później para powitała na świecie swojego syna, Henryka. Dziś tworzą zgraną i szczęśliwą rodzinę.

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