Klaudia Halejcio urządziła córce luksusowe garden party! Nie oszczędzała na niczym!

Klaudia Halejcio: Od dziecięcej gwiazdy ekranów do influencerki

Klaudia Halejcio zaczęła karierę jako dziecko. Zanim osiągnęła pełnoletność miała już spore doświadczenie. Z czasem porzuciła aktorstwo na rzecz kariery w internecie. Na Instagramie obserwuje ją ponad milion osób. 35-latka chętne pokazuje swoje luksusowe życie, które wiedzie u boku biznesmena, Oskara Wojciechowskiego.

Para mieszka w pięknej wartej ponad 10 milionów willi, której wnętrza celebrytka często pokazuje w sieci. Klaudia Halejcio i Oscar Wojciechowski (34 l.) w czerwcu 2021 powitali na świecie córeczkę Nel, a zaręczyli rok później. Początkowo ślub miał się odbyć latem 2024 roku, ale został przełożony. Mimo to biznesmen rozpieszczał ukochaną ślubnymi prezentami, w tym luksusowym Porsche.

Do ślubu ostatecznie doszło w tym roku, a Klaudia jak na influencerkę przystało - wycisnęła z niego co tylko mogła, a treści związane z wieczorem panieńskim i samym ślubem przez wiele tygodni zalewały jej profil.

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Klaudia Halejcio urządziła garden party na bogato

Klaudia Halejcio postanowiła z przytupem pożegnać wakacje. Zorganizowała w swoim ogrodzie garden party na bogato. Impreza teoretycznie była dla dzieci, ale jak stwierdziła organizatorka - dorośli również się doskonale bawili.

Wszystko zaczęło się kiedyś od niewinnego: "zróbmy coś fajnego dla dzieci". [...] I chyba właśnie za to lubię nasze coroczne garden party. Niby robimy je dla dzieci, ale prawda jest taka, że my, dorośli, bawimy się równie dobrze. [...] A ten jeden dzień w roku jest naszym pretekstem, żeby naprawdę zebrać wszystkich w jednym miejscu - napisała na Instagramie.

Ogród przy luksusowej willi na jeden dzień zamienił się w cyrk. Nie mogło obyć się bez licznych atrakcji dla dzieci, które mogły m.in. stworzyć własne torby, wziąć udział w eksperymentami z efektami specjalnymi czy poszaleć z balonami. Na głodnych czekała robiona na świeżo pizza. Pojawił się również czteropiętrowy tort!

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