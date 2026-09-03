Tak zmieniła się Maja Ostaszewska. Jej metamorfoza zapiera dech

Maja Ostaszewska to aktorka-kameleon, która od dekad zachwyca na ekranie i na deskach teatru. Jej talent to jedno, ale równie fascynująca jest jej wizualna przemiana na przestrzeni lat. Od eterycznej dziewczyny z lat 90., przez drapieżne, charakterystyczne role, aż po dojrzałą, świadomą siebie kobietę - każda dekada przynosiła nową odsłonę jej wizerunku.

Gwiazda nie bała się eksperymentować, a jej stylizacje z czerwonych dywanów zawsze budziły emocje. Czy pamiętacie, jak wyglądała na początku swojej drogi? Przygotujcie się na podróż w czasie, bo niektóre zdjęcia mogą was naprawdę zaskoczyć.

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Początki kariery Mai Ostaszewskiej. Pamiętacie jej debiut u Spielberga?

Choć dziś jest jedną z największych gwiazd polskiego kina, jej start był iście międzynarodowy. Mało kto pamięta, że Maja Ostaszewska zadebiutowała w 1993 roku w obsypanym Oscarami filmie Stevena Spielberga "Lista Schindlera". To był zaledwie epizod, ale stanowił potężny impuls do dalszego rozwoju.

Prawdziwy przełom w Polsce nastąpił kilka lat później. Role w filmach "Przystań", "Patrzę na Ciebie, Marysiu" czy "Prymas. Trzy lata z tysiąca" przyniosły jej pierwsze Złote Lwy i uznanie krytyków. Już wtedy było wiadomo, że na naszych oczach rodzi się aktorka wielkiego formatu.

Ten jeden moment w karierze Mai Ostaszewskiej zmienił wszystko

W karierze każdej gwiazdy jest rola, która definiuje ją na nowo. Dla Mai Ostaszewskiej takim momentem bez wątpienia był występ w filmie Małgorzaty Szumowskiej "Body/Ciało" z 2015 roku. Kreacja cynicznej, a zarazem wrażliwej terapeutki Anny przyniosła jej Orła i ugruntowała jej pozycję jako mistrzyni skomplikowanych, niejednoznacznych postaci.

Równie ważny okazał się jej udział w kultowej już serii "Pitbull", gdzie jako Olka udowodniła, że potrafi odnaleźć się także w kinie gatunkowym. Połączenie artystycznego kunsztu z komercyjnym sukcesem sprawiło, że jej nazwisko stało się gwarancją jakości, na którą czekają miliony widzów.

Maja Ostaszewska nie boi się trudnych tematów. Głośny aktywizm i artystyczne korzenie

Maja Ostaszewska to nie tylko aktorka, ale również silny głos w debacie publicznej. Wychowana w buddyjskiej rodzinie o artystycznych korzeniach, od lat jest wegetarianką i aktywnie angażuje się w walkę o prawa kobiet, osób LGBT+ oraz ochronę środowiska. Jej rola w głośnym filmie "Zielona granica" z 2023 roku była naturalną konsekwencją jej społecznego zaangażowania.

Ta odwaga w wyrażaniu poglądów sprawia, że jest postacią wyrazistą i autentyczną. Nie boi się trudnych pytań ani kontrowersyjnych projektów, udowadniając, że sztuka może być potężnym narzędziem zmiany.

Życie prywatne Mai Ostaszewskiej. U boku jednego mężczyzny odnalazła szczęście

W świecie show-biznesu, pełnym medialnych burz i przelotnych romansów, jej życie prywatne jest oazą spokoju. Od lat Maja Ostaszewska jest związana z operatorem filmowym Michałem Englertem. Para, choć unika błysku fleszy, tworzy jeden z najtrwalszych związków w branży.

Wspólnie wychowują dwoje dzieci: syna Franciszka i córkę Janinę. To właśnie rodzina jest dla niej fundamentem i siłą napędową, co często podkreśla w wywiadach, chroniąc jednocześnie prywatność swoich najbliższych.

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Ile lat ma dziś Maja Ostaszewska? Jej najnowsze zdjęcia to dowód na to, że czas się dla niej zatrzymał

Aktorka urodziła się 3 września 1972 roku, co oznacza, że w 2026 roku świętuje swoje 54. urodziny. Patrząc na jej energię, pasję i najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Gwiazda wciąż zachwyca formą i naturalnym pięknem, udowadniając, że wiek to tylko liczba.

Jak Maja Ostaszewska zmieniała się od swojego debiutu aż po najnowsze role w produkcjach takich jak serial "Proud"? Jej metamorfoza jest naprawdę niezwykła. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zebraliśmy archiwalne i współczesne zdjęcia aktorki. Zobaczcie sami.