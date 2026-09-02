Chotecka skradła uwagę fotoreporterów. Na premierę "Mistyczki" przyszła w spektakularnej sukni

"Mistyczka" to film Jana Sobierajskiego inspirowany historią Alicji Lenczewskiej, szczecińskiej nauczycielki, której życie po duchowej przemianie nabrało zupełnie nowego znaczenia. Kobieta zaczęła spisywać swoje doświadczenia i rozmowy, które - jak wierzyła - prowadziła z Jezusem Chrystusem. Historia ta stała się punktem wyjścia dla produkcji, która ma skłonić widzów do refleksji nad wiarą, duchowością i wewnętrzną przemianą.

Na uroczystym pokazie pojawiła się plejada osób związanych z polskim show-biznesem. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Rafał Mroczek, Anna Popek, Alicja Węgorzewska, Maria Patykiewicz oraz Małgorzata Klara.

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Ale kreacje! Chotecka zachwyciła, Popek odsłoniła nogi, a Gurłacz postawił na luz

Największą uwagę przyciągała oczywiście Dorota Chotecka, która w filmie wcieliła się w główną bohaterkę. Aktorka na premierowym wydarzeniu postawiła na mocny kolor i efektowną formę. Wybrała długą, asymetryczną suknię w intensywnym, kobaltowo-chabrowym odcieniu. Całość uzupełniła błyszczącą torebką oraz długimi, wiszącymi kolczykami. Stylizacja zdecydowanie wyróżniała się na tle pozostałych kreacji.

U jej boku pojawił się Radosław Pazura. Aktor zdecydował się na klasyczną elegancję. Czarny smoking i mucha stworzyły z kreacją żony bardzo odświętny duet.

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Swoją stylizacją uwagę zwróciła również Anna Popek. Prezenterka, która także wystąpiła w "Mistyczce", wybrała dopasowaną sukienkę w ciemnogranatowym kolorze. Do tego dobrała czarne szpilki oraz niewielką torebkę. Charakteru całości dodawała zwiewna apaszka zawiązana pod szyją.

Na premierze pojawił się także Filip Gurłacz, który zdecydował się na nieco mniej formalny look. Aktor postawił na połączenie elegancji i swobody. Śliwkowa koszula z rozpiętym kołnierzykiem została zestawiona z szerokimi, ciemnymi spodniami. Dzięki temu jego stylizacja wyglądała zdecydowanie bardziej nonszalancko niż klasyczny garnitur.

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