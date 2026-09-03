Obwieszona Edyta Jungowska leni się na emeryturze. Fotoreporterzy przyłapali ją bez makijażu. Trudno było ją rozpoznać

Edyta Jungowska spacerowała po Sopocie

Edyta Jungowska pojawiła się tydzień temu w Sopocie na konferencji prasowej TVN-u, podczas której prezentowano jesienne nowości stacji i nie tylko. Aktorka reprezentowała serial "Na Wspólnej", do którego niedawno dołączyła. Ma w nim zająć miejsce po niedawno zmarłej Bożenie Dykiel. Wszystko wskazuje na to, że nad morzem postanowiła zabawić nieco dłużej.

Ostatnio paparazzi spotkali ją, gdy spacerowała po Monciaku. Nigdzie się nie spieszyła, weszła do kawiarni, w której przeglądała katalogi podróżnicze, a także fotograficzne. Potem udała się do pobliskiego butiku, w którym oglądała ubrania, plecaki i paski. Następnie z bagażem na plecach ruszyła podziwiać Sopot. Edyta Jungowska zatrzymywała się przy pięknych kamienicach, które namiętnie fotografowała. Dzięki luźnym alladynkom i chuście zawiązanej na głowie wyglądała bardzo młodzieńczo, co sprawiła, że wtopiła się w tłum i mogła cieszyć się spokojnym spacerem.

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Edyta Jungowska spędziła spokojny dzień nad morzem

Spacer po Sopocie był dla aktorki okazją do tego, by zwolnić tempo. Jungowska nie wyglądała na osobę, która ma napięty grafik i musi w pośpiechu przemieszczać się z jednego miejsca do drugiego. Wręcz przeciwnie. Spokojnie zaglądała do sklepów, zatrzymywała się przy mijanych budynkach i znajdowała czas na to, by przyjrzeć się temu, co ją zainteresowało.

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W kurorcie Jungowska zaprezentowała się w wygodnym, swobodnym stroju. Luźne alladynki i chusta na głowie wizualnie odjęły jej lat. Aktorka nie zwracała przy tym na siebie szczególnej uwagi i mogła spokojnie spacerować wśród innych osób korzystających z uroków Sopotu.

Tym razem zamiast czerwonego dywanu czy planu zdjęciowego Edyta Jungowska wybrała spacer po Monciaku, kawiarnię, zakupy i fotografowanie sopockich kamienic. Bez pośpiechu, bez wielkiego rozgłosu i w stroju, który pozwalał jej czuć się swobodnie. Zobacz w naszej galerii, jak wyglądał jej dzień nad morzem.

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