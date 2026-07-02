Klaudia Halejcio pokazała nagranie z Oskarem i Nel, a w sieci burza ze względu na jego starszą córkę. "Niefortunne słowa"

Halejcio już po sekretnym ślubie

Klaudia Halejcio przysięgła miłość i wierność swojemu wieloletniemu partnerowi Oskarowi Wojciechowskiemu. Para przez długi czas trzymała szczegóły ślubu w tajemnicy, ale kiedy do sieci trafiły pierwsze nagrania i zdjęcia z uroczystości, internauci nie mogli wyjść z zachwytu. Bajkowa sceneria we Francji, eleganccy goście, wyjątkowy klimat i romantyczne kadry wyglądały niczym z hollywoodzkiej produkcji.

Aktorka i influencerka od miesięcy podgrzewała atmosferę wokół ślubu. Pokazywała przygotowania, relacjonowała wieczór panieński i zdradzała jedynie drobne szczegóły. Ostatecznie ceremonia odbyła się z dala od medialnego zgiełku, a zakochani sami ujawnili jej kulisy dopiero po fakcie. Halejcio zaprezentowała kilka efektownych stylizacji, a film z uroczystości błyskawicznie obiegł media społecznościowe.

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Gwiazda co i rusz dorzuca kolejne nagrania oraz zdjęcia, wciąż utrzymując zainteresowanie wokół ślubu, który, co tu dużo mówić, naprawdę był wyjątkowy. Zazwyczaj zbiera przy tym mnóstwo komplementów, ale nie tym razem! Gdy opublikowała nagranie ukazujące Oskara zachwycającego się urodą Nel, ich wspólnej córeczki, w sieci rozpętała się burza. Wielu internautów zaczęło pytać o tarszą córkę męża Halejcio.

Burza w sieci. Klaudia pokazała męża i córkę. A co ze starszą pociechą Oskara?

Jedno nagranie wystarczyło, aby narobić zamieszania. Na filmie widać Oskara, który czeka na Nel (na innym nagraniu można znaleźć jej przemowę!). Gdy dziewczynka do niego podchodzi, tata jest rozanielony. Na jej widok mówi:

Moja ślicznotka! Jesteś tak piękna jak mama. Wspaniale wyglądasz. Kocham cię najmocniej na świecie.

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Pan młody tuli córkę i razem odchodzą. Pięknie? Pięknie! Ale internautom zrobiło się przykro na ten widok. W tym sielskim obrazku zabrakło im Hani, starszej z córek Oskara. Niektórym nie spodobało się, że na filmie jest tylko Nel, inni twierdzili, że być może mama pierworodnej pociechy Oskara nie zgodziła się na mocne eksponowanie córki w mediach społecznościowych, stąd nagranie z jedną z dziewczynek. Bez względu na powód, posypały się komentarze:

"A gdzie starsza córeczka? Też wyglądała pięknie. Obie są śliczne", "No właśnie, córki są 2. I dla starszej to też duże wydarzenie - jej Tato brał ślub", "I była zaopiekowana, ale to ślub Klaudii i Oskara, którzy mają wspólne dziecko. Przestańcie z takim wtracaniem się w ich sprawy rodzinne, widać, że dbają o relacje ze starsza córką", "No i chyba niefortunna wypowiedź pana Oskara, sama ceremonia cudna romantyczna i przepiękna miło się na was patrzy", "Może mama jej nie życzy sobie, by tak wrzucać jej zdjęcia", "Ale Oskar ma 2 i powinien zadbać o uczucia tej pierwszej. Ja sobie nie wyobrażam odstawić starszego dziecka tylko dlatego, że jest z poprzedniego związku", "Może osobiste ujęcia ze starszą córeczką są dla nich, ale nie publikują, bo mama np. prosiła, by ograniczać takowe publikacje lub nie chce takowych w kontekście ślubu taty... i stąd wybierają te, które dotyczą ich decyzji i praw?".

Komentarzy jest naprawdę dużo:

"A skąd wiesz ze nie zadbał o uczucia starszej? Że tak samo się nie wzruszył, nie utulil, nie ukochał?! Widzisz tylko film z ich wspólną córką, Klaudia nie może i wydaje mi się z szacunku do jej mamy udostępniać tej starszej na równi z młodszą. Proste", "Mały apel o uwagę dla drugiej córki (tak, wiem, nie pani Klaudii, ale na Boga)", "Siostra Nel ma mamę, Klaudia nie może, wydaje mi się z samego szacunku, udostępniać starszej córki Oskara na równi, może mama tej dziewczynki też ma coś do powiedzenia? Widzicie tylko filmy z Nel, bo to ich dziecko i Klaudii nikt nie zabroni tego udostępniać, ale poza takimi filmikami, z dala od kamer podejrzewam, że starsza jest traktowana tak samo i z taką samą czułością do drugiej córki podchodzi Oskar".

Co myślicie? ZDJĘCIA I NAGRANIE ZNAJDZIECIE TUTAJ.

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