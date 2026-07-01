Mąż obłapia Klaudię Halejcio przy luksusowym aucie. Takie wideo tuż po ślubie! Nie mógł oderwać od niej oczu... i rąk

Halejcio w końcu po ślubie

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski wreszcie przysięgli sobie miłość i wierność, a gdy aktorka pokazała pierwsze kadry z uroczystości, internauci dosłownie zaniemówili. Bajkowe krajobrazy, luksusowa oprawa, wspaniałe kreacje i romantyczna ceremonia sprawiły, że wielu porównywało to wydarzenie do hollywoodzkiej produkcji. Choć przez wiele tygodni para skutecznie utrzymywała wszystko w tajemnicy, dziś wiadomo, że ślub odbył się wcześniej, a gwiazda po czasie zaczęła publikować z niego filmy i zdjęcia. Już na początku czerwca czujni fani zauważyli, że aktorka figuruje w oficjalnych rejestrach jako Klaudia Halejcio-Wojciechowska, co wywołało lawinę spekulacji. Dopiero po kilku tygodniach gwiazda postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości i opublikowała wzruszający film z ceremonii.

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Nowożeńcy wybrali na miejsce uroczystości południe Francji. Ceremonia i wesele odbyły się w okolicach Awinionu (ślub miał miejsce w Tarascon, w kaplicy św. Gabriela), w malowniczej scenerii pełnej winnic, kamiennych zabudowań i śródziemnomorskiej roślinności. Nie zabrakło eleganckich dekoracji, kwiatów i świec. Całość wyglądała niczym kadr z romantycznego filmu.

Piękna panna młoda. Pan młody nie mógł oderwać od niej oczu i rąk

Ogromne emocje wzbudziła także sama panna młoda. Klaudia postawiła na efektowną koronkową suknię z długim welonem, a podczas ceremonii towarzyszyły jej córka Nel oraz pasierbica Hania. Dziewczynki, ubrane w białe sukienki, niosły koszyczki z płatkami kwiatów i skradły serca gości oraz internautów. Klaudia pokazała się jeszcze w kilku innych stylizacjach, a na jednym z filmów paradowała w przepięknej kreacji z obszernym, syrenim dołem i zdobieniami.

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Są rzeczy, których nie da się uszyć w kilka tygodni. Ta suknia powstawała prawie dwa lata. Miała być częścią dnia, który ostatecznie się nie wydarzył. Dwadzieścia dni przed naszym pierwszym podejściem do ślubu wszystko się zatrzymało. Została cisza, pytania i ona, czekająca na swój moment. Nie została schowana do szafy razem z tamtą historią. Czekała. Tak jak my. Dziś patrzę na nią zupełnie inaczej. Widzę w niej nie tylko godziny ręcznej pracy i każdy dopracowany detal. Widzę drogę, którą przeszliśmy. Widzę, że czasem najpiękniejsze rzeczy muszą poczekać, żeby w końcu znaleźć swoje właściwe miejsce. To nie jest dla mnie tylko suknia. To opowieść o tym, że nie wszystko, co się kończy, jest końcem. Czasem to dopiero początek historii, która okaże się jeszcze piękniejsza... - wyznała Halejcio.

Na nagraniu widać nie tylko kreację, ale i... namiętność między małżonkami. Oskar był wpatrzony w wybrankę, a gdy do niego podeszła, przejechał dłońmi po jej ciele, później całował ją po dekolcie. Nagranie znajdziecie w GALERII.

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