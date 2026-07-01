Mama Klaudii Halejcio chwyciła za mikrofon. Po tych słowach goście nie kryli łez!

Klaudia Halejcio nie wytrzymała. Po słowach mamy emocje sięgnęły zenitu

Ślub Klaudii Halejcio od początku zapowiadał się jako jedno z najgłośniejszych wydarzeń sezonu. Bajkowa oprawa, eleganckie dekoracje i zakochani, którzy powiedzieli sobie "tak", sprawiły, że ten dzień wyglądał niczym wyjęty z filmu o milionerach. Jednak prawdziwe emocje pojawiły się dopiero podczas wesela. W pewnym momencie głos zabrała mama aktorki. Choć już na początku przyznała, że ogromnie się stresuje, z każdą kolejną chwilą jej słowa coraz mocniej chwytały za serce. To była przemowa, która poruszyła wszystkich obecnych.

Zobacz też: Klaudia Halejcio zachwycona ślubnymi ozdobami w kościele. "Ludzie płakali". Pokazała wszystkie detale!

Mama Klaudii Halejcio powiedziała TO na weselu. Goście ocierali łzy!

Kobieta zwróciła się bezpośrednio do swojej córki. Wspominała momenty z dzieciństwa Klaudii i z ogromnym wzruszeniem mówiła o tym, jak trudno uwierzyć, że dziewczynka, którą jeszcze niedawno prowadziła za rękę, dziś rozpoczyna własne małżeńskie życie.

Na sali zapanowała absolutna cisza. Wielu gości nie kryło wzruszenia, a nowożeńcy z uwagą wsłuchiwali się w każde kolejne zdanie. Jednym z najbardziej poruszających momentów było wyznanie, że dla rodziców ślub dziecka nie oznacza pożegnania.

To jednak nie był koniec pięknych słów. Mama aktorki podkreśliła, że na weselu obecne są dwa największe skarby jej życia - obie córki. Jedna właśnie rozpoczyna nowy rozdział, druga przypomina jej, jak niezwykła i trwała potrafi być rodzinna miłość przekazywana z pokolenia na pokolenie. Na zakończenie zwróciła się do młodej pary z wyjątkowymi życzeniami. Po tych słowach na sali rozległy się gromkie brawa, a wielu gości z pewnością ocierało łzy wzruszenia.

Bardzo jestem zestresowana, ale zaczynamy. Córeczko, dziś zaczniesz nową drogę swojego życia - pełną miłości, nadzieji i wspólnych marzeń. Patrzę na ciebie z ogromnym wzruszeniem i dumą. Wydaje mi się jakby dopiero wczoraj, trzymało się ciebie za ręką i uczyło pierwszych kroków, a dziś stajesz obok człowieka, którego wybrało twoje serce. Miłość rodziców nie kończy się, kiedy dziecko zakłada własną rodzinę. Dziś nie tracimy córki... dziś zyskujemy syna. Dziś na weselu są moje dwa największe szczęścia - moje córki... jedna rozpoczyna małżeństwo, a druga przypomina jak pięknie trwa miłość przez pokolenia. W dniu twojego ślubu życzę ci miłości, która dojrzewa z każdym rokiem i nigdy nie traci blasku. Serce rozpiera mi dumę i wdzięczność za to, że mogę uczestniczyć w tej wyjątkowej chwili. Kocham was bezgranicznie i zawsze będę obok - powiedziała mama Klaudii Halejcio.

Mama Klaudii Halejcio zachwyciła nie tylko wzruszającą przemową, ale również elegancką stylizacją. Na tę wyjątkową okazję postawiła na beżową kreację, która wyglądała bardzo elegancko. Delikatny odcień sukni idealnie wpisał się w uroczysty charakter wesela, a subtelne dodatki i starannie ułożona fryzura dopełniły całość.

Zobacz też: Klaudia Halejcio pokazała zdjęcia z kościoła i wyznała: "Miłość nie zaczęła się tego dnia". Ślub jak z filmu?

Zobacz naszą galerię: Tak mama Klaudii Halejcio wyglądała na jej ślubie i weselu

22

Sonda Co myślisz o działalności Klaudii Halejcio w sieci? Super, przynajmniej nikogo nie udaje Nie jestem fanem Nie śledzę Nie mam zdania