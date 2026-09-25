Skolim remontuje nową stację. Wyciekło zdjęcie. Róż rzuca się w oczy

Konrad Skolimowski, znany fanom jako Skolim, mocno inwestuje w biznes związany ze stacjami paliw. Po obiekcie w Czeremsze przyszedł czas na kolejny punkt. Tym razem "Król Latino" postawił na Olecko. W sieci pojawiła się wcześniej wizualizacja planowanej stacji. Teraz można już zobaczyć, jak obiekt wygląda w rzeczywistości.

Tak wygląda dziś nowa stacja Skolima w Olecku

Zdjęcie wykonane w Olecku pokazuje różowy budynek z charakterystycznym logo Skolima. Na miejscu dostrzec można dystrybutory, ale widać też, że trwa tam remont. Na budynku i zadaszeniu widać oznaczenia "SKLEP", "HOTEL", "BAR" oraz "NON STOP", jednak można odnieść wrażenie, że są to pozostałości po dawnym biznesie, który funkcjonował w tamtym miejscu. Należy podkreślić, że zdjęcie, które trafiło do sieci nie przedstawia ostatecznego wyglądu stacji.

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Różowa stacja ma mieć także bistro

Wizualizacja, która wcześniej trafiła do sieci, pokazywała jeszcze bardziej rozbudowaną wersję obiektu. Jednym z planowanych elementów jest "Idealne Bistro". Nazwa nawiązuje do hitu Skolima "Wyglądasz idealnie". Na miejscu ma znaleźć się również sklep z gadżetami związanymi z wokalistą. Całość ma być utrzymana w charakterystycznym stylu muzyka.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie stacja zostanie oficjalnie otwarta. Zdjęcia z Olecka pokazują jednak, że inwestycja jest już bardzo zaawansowana.

Skolim rozwija paliwowe imperium

Stacja w Olecku nie jest jedynym tego typu biznesem Skolima. Wokalista od kilku miesięcy prowadzi stację w Czeremsze i już wcześniej mówił o planach stworzenia większej sieci.

Podczas jednego z internetowych spotkań z fanami zdradził, że jest w trakcie zakupu kolejnych obiektów.

W tym momencie kupuję sześć stacji. Tyle, ile jest papierów, żeby to uruchomić, żeby to "zaczęło się lać"... Już dawno by było tych sześć czy siedem stacji, gdyby nie to, jakie są z tym problemy od strony prawnej

- mówił.

Skolim zwracał także uwagę na koszty związane z uruchomieniem stacji.

Samo zatankowanie takiej stacji to jest 1 mln zł

- zdradził.

Jeśli plany wokalisty się zrealizują, różowych stacji Skolima może wkrótce przybywać w kolejnych częściach Polski.

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