Julia z "Top Model" została oszpecona? Teraz zdradziła, co ma zamiar zrobić z krótką fryzurką

Julia z "Top Model" - ścięli jej włosy i wyrzucili z programu

Julia Brzostek już nie rywalizuje w "Top Model", ale to nie znaczy, że drzwi do kariery w modelingu nie stoją przed nią otworem. Przecież jest piękna, utalentowana i ma w sobie to "coś", co wyróżnia ją na tle rówieśniczek. 23-latka poddała się metamorfozie przed kamerami, a internauci orzekli, że to był błąd, jednak Julia uważa inaczej.

Tak się czuję z krótkimi włosami. Czy mam się wstydzić nowej fryzury??? Udało mi się nie płakać w poduszkę z tęsknoty za moim dawnym wyglądem. Spokojnie! Żyję i "Top Model" nie zniszczyło mi życia - napisała w sieci i dodała krótkie nagranie, do którego pozowała oczywiście z uroczą, krótką fryzurką na głowie.

Wyznała, że dobrze czuje się w nowym wydaniu, a fryzjer odpowiedzialny za nowe cięcie spisał się świetnie, bo uczesanie nie potrzebuje wiele, aby się dobrze układać i prezentować. Julia pokazała fryzurkę bez stylizacji i zaraz po umyciu. Trzeba przyznać, że dzięki krótkim włosom niezwykła uroda modelki wysuwa się na pierwszy plan.

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Julia Brzostek komentuje swoją metamorfozę. Co dalej z jej włosami?

Julia zaraz po swojej wielkiej przemianie odpadła z "Top Model". Widzowie byli zaskoczeni, niektórzy wprost pisali w sieci o tym, że dziewczyna została oszpecona. Niektórzy wróżyli jej załamanie i twierdzili, że teraz celem modelki będzie jak najszybciej zapuścić włosy. Jaka jest prawda? W podcaście "Fashion Talks" Julia wyznała:

Ja od 20 lat miałam długie włosy. I takie włosy, jak mam teraz, a teraz mi troszeczkę i tak odrosły, ale miałam jeszcze krótsze, to ja takie włosy miałam może w wieku 3-4 lat, więc tego totalnie nie pamiętam. I faktycznie jest to dla mnie duża zmiana. Z czasem mogę powiedzieć, że na lepsze.

Gdy opowiadała o jurorach, stwierdziła, że ci naprawdę są profesjonalni i doskonale wiedzą, co robią. Dziewczyna, choć pożegnała się z "Top Model", jest szczęśliwa, a przemiana ją cieszy. Zapowiedziała nawet, że krótkie włosy na jakiś czas sobie pozostawi:

Uważam, że faktycznie znają się na rzeczy, wiedzą, co mówią i wiedzą, co robią. Także ja jestem bardzo zadowolona teraz ze swojej zmiany i powiem szczerze, że czasem się waham (...) czy zapuszczać te włosy, czy ich nie zapuszczać, czy takie zostawić. Na ten moment zostawiam te włosy. Ale muszę też powiedzieć, że jeśli mam taki troszeczkę gorszy moment w jakimś takim dniu w swoim życiu, to tak mi brakuje tych długich włosów troszeczkę.

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