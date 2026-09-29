Najpierw wystąpiła w "Rolnik szuka żony", teraz wzięła udział w wyborach miss. Pamiętacie ją?

Uczestniczka "Rolnik szuka żony" w konkursie na najpiękniejszą Polkę

Pamiętacie Magdalenę, która pojawiła się w 11. edycji programu "Rolnik szuka żony"? Piękna blondynka jeszcze niedawno była jedną z kandydatek Rafała Gajdy. Miłości przed kamerami nie znalazła, ale jej udział w programie zapadł widzom w pamięć. Teraz znów jest o niej głośno ze względu na konkurs Miss Polski 30+, do którego zakwalifikowała się jakiś czas temu. Dziś w jej opisie profilu na Instagramie widnieje informacja o tym, że jest półfinalistką.

Okazuje się, że przed zgłoszeniem do konkursu Magda miała sporo wątpliwości, ale internauci przekonali ją, by spróbowała swoich sił. Jak sama przyznała, początkowo nie była pewna, czy powinna stanąć do rywalizacji. Ostatecznie jednak odważyła się i ostatecznie pojawiła się w półfinale. Kilka dni temu Magda pokazała kadry, do których pozowała z koroną i szarfą. Nie zabrakło także ujęć z przygotowań.

Kiedy pierwszy raz weszłam do budynku i zobaczyłam te wszystkie dziewczyny, byłam onieśmielona. Wszystkie wyglądały przepięknie. A atmosfera? Nie do opisania. Dziś boli mnie całe ciało, ale razem z tym bólem jest ogromny uśmiech, ekscytacja i duma, że odważyłam się zrobić coś, co wcześniej wydawało mi się nierealne - pisała w sieci.

Pozostaje pogratulować sukcesu!

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Magdalena nie znalazła miłości w "Rolniku", ale znalazła przyjaźń

Magdzie nie udało się zakochać przed kamerami Telewizji Polskiej, ale udział w programie "Rolnik szuka żony" okazał się cennym doświadczeniem. Powód? Magdalena trafiła na bratnią duszę. Na Instagramie podziękowała za to, że dostała się do show, bo właśnie dzięki niemu poznała przyjaciółkę.

Chciałbym z całego serca podziękować za możliwość udziału w programie "Rolnik szuka żony". To doświadczenie na zawsze pozostanie w moim sercu, nie tylko ze względu na przygodę, jaką był sam udział, ale przede wszystkim dlatego, że dzięki programowi poznałam Martę - osobę, która zobaczyła mnie w telewizji i postanowiła napisać do mnie na Instagramie. Tak niespodziewanie narodziła się prawdziwa przyjaźń, która dziś jest dla mnie niezwykle cenna. Gdyby nie ten program, nasze drogi pewnie nigdy by się nie skrzyżowały. Dlatego jeszcze raz - dziękuję. Za ludzi, za emocje i za piękne chwile, które zostają na zawsze - pisała.

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