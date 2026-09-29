Śmiertelne potrącenie pieszego przez tramwaj. "Ustalamy okoliczności"

Do śmiertelnego wypadku doszło na przejściu dla pieszych. Zginął 77-letni mężczyzna. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że senior wszedł wprost pod nadjeżdżający tramwaj na czerwonym świetle.

- O godz. 13:54 otrzymaliśmy informację o tym, że tramwaj linii 6 potrącił pieszego. Pieszy znalazł się pod składem. Aktualnie ruch tramwajowy jest wstrzymany. Jeden pas jest zablokowany w kierunku Dworca Wileńskiego i Pragi Południe - powiedział nam na gorąco Bartosz Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu cały czas pracują służby. Trwa dokładne ustalanie okoliczności tragedii. Zabezpieczany jest również monitoring, który może pomóc w wyjaśnieniu przebiegu zdarzenia.

- Doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem pieszego. Ruch jest wstrzymany, tramwaje nie kursują od al. Zielenieckiej do Dworca Wileńskiego. Zdarzenie miało miejsce na przejściu dla pieszych. Zabezpieczamy monitoring i ustalamy okoliczności zdarzenia - potwierdził "Super Expressowi" Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.

Utrudnienia dotyczą linii 3, 6, 13, 25, 26 i 28. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami w kursowaniu komunikacji miejskiej.