Katastrofa rosyjskiego bombowca. Tu-95 rozbił się i stanął w ogniu. Zginęło 6 osób

Do katastrofy doszło w obwodzie amurskim, na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało, że Tu-95 wykonywał lot szkoleniowy i rozbił się na niezamieszkanym terenie. Według wstępnych danych sześciu członków załogi zginęło, a jeden został ranny i trafił do szpitala.

Jak podała agencja Reuters, powołując się na rosyjskie media państwowe, po katastrofie samolotu doszło do wybuchu i pożaru. Przyczyna wypadku nie została początkowo podana.

Według ukraińskiego portalu Militarnyj, który powołał się na rosyjski kanał Telegram Mash, samolot miał być przebazowywany na lotnisko Olenja w obwodzie murmańskim na północy Rosji. To właśnie z tego rejonu rosyjskie lotnictwo dalekiego zasięgu prowadziło ataki rakietowe na Ukrainę.

Tu-95 wykorzystywane do ataków na Ukrainę

Tu-95MS to strategiczny bombowiec i nosiciel pocisków manewrujących. Od początku pełnoskalowej wojny Rosja wykorzystuje tego typu maszyny do przeprowadzania ataków rakietowych na terytorium Ukrainy.

Samoloty te mają już kilkadziesiąt lat. Większość maszyn tego typu wyprodukowano jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Każda utrata bombowca oznacza więc zmniejszenie liczby dostępnych maszyn rosyjskiego lotnictwa strategicznego.

Ukraińska armia i służby specjalne prowadziły również operacje wymierzone w rosyjskie lotnictwo strategiczne. Jedną z największych była przeprowadzona 1 czerwca 2025 roku operacja „Pajęczyna”. Według strony ukraińskiej zaatakowano wówczas bazy rosyjskiego lotnictwa strategicznego, niszcząc lub uszkadzając wiele samolotów, w tym bombowce Tu-95.