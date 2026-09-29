Pasażerka zdjęła spodnie i zaczęła się zadowalać w samolocie. Gdy wylądowali, wkroczyła policja! 

jopl
2026-09-29 14:55

W samolocie, który w połowie września leciał do Miami, musiała interweniować policja po incydencie, do jakiego doszło na jego pokładzie. Jak informuje policja, 46-letnia pasażerka w pewnym momencie lotu zdjęła spodnie i zaczęła się masturbować. Sprawę zgłosił stewardom inny pasażer. Dodał, że dźwięki, które przy tym wydaje "są nie na miejscu". Kobieta, na co dzień pracująca jako barmanka, nic nie pamięta.

Budynek lotniska w Miami z odbiciem samolotu. Na wstawce kobieta w czapce z daszkiem. O skandalu w samolocie przeczytasz w SE.
Autor: Shutterstock; Archiwum prywatne/ Archiwum prywatne
  • Lot z Baltimore do Miami zamienił się w skandal, gdy jedna z pasażerek dopuściła się szokującego zachowania na pokładzie samolotu.
  • Kobieta twierdziła, że nic nie pamięta.
  • Poznaj szokujące kulisy tego incydentu i dowiedz się, czy pasażerka poniosła konsekwencje za swoje oburzające czyny.

Szokujący incydent w samolocie

Wszystko zaczęło się po około 20 minutach lotu z Baltimore do Miami. Do stewarda Gabriela Barrero podszedł 61-letni pasażer i oświadczył, że kobieta siedząca na miejscu 9D zdjęła spodnie i "zaczęła się masturbować wydając przy tym niedopuszczalne dźwięki". Jak opisuje "Daily Star", steward podszedł do niej i nakazał założyć spodnie. Kobieta posłuchała, po czym... zasnęła. Tak czy inaczej załoga lotu zgłosiła incydent policji i w Miami, gdy samolot wylądował, na pokład weszli funkcjonariusze.

"Wyraźna woń alkoholu"

Zachowującą się skandalicznie pasażerką okazała się 46-letnia barmanka, Katy Inzer. Policjantom powiedziała, że nic nie pamięta, a z raportów wynika, że było od niej wyraźnie czuć alkohol, a oczy miała przekrwione. W zeznaniu stwierdziła, że ​​jej lot w Baltimore był opóźniony o dwie godziny i w rezultacie wypiła kilka drinków przed wejściem na pokład.

"Ponieważ incydent miał miejsce na pokładzie samolotu, biuro szeryfa Miami-Dade uznało, że sprawą powinno zająć się FBI i przekazało raport agentowi biura. Stan śledztwa FBI jest niejasny, ale najprawdopodobniej pani Inzer nie postawiono żadnych zarzutów" - czytamy. Dwa dni po incydencie 46-latka zamieściła na Facebooku zdjęcia ze swojej podróży na Florydę.

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