Gwiazdor "Dojrzewania" w mrocznym kryminale. To adaptacja głośnej serii

Telewizyjne widowisko "Ukryte w ciemności" to zapowiadany jako niezwykle trzymający w napięciu dramat, który przenosi na ekran znane literackie hity "Lazarus" oraz "The Sandman". Ich twórcami jest słynne szwedzkie małżeństwo piszące pod wspólnym pseudonimem Lars Kepler. Przed kamerą oraz w roli producentów wykonawczych zobaczymy Lieva Schreibera, którego widzowie pamiętają z "Ray Donovan" czy "X-Men Geneza: Wolverine", a także Zazie Beetz, gwiazdę takich hitów jak "Joker" i "Deadpool 2". Obok nich na ekranie zaprezentuje się wspomniany wcześniej Stephen Graham, mający na swoim koncie prestiżowe statuetki oraz angaże w "Dojrzewaniu" czy "Dobrym chłopcu".

Fabuła serialu kryminalnego Ukryte w ciemności

Opowieść koncentruje się na losach Jona Lynna, odgrywanego przez Schreibera. Główny bohater, niegdyś żołnierz, a obecnie zmęczony brutalnością detektyw wydziału zabójstw w Filadelfii, postanawia zmienić swoje życie. Wyjeżdża do małego pensylwańskiego miasteczka, gdzie planuje odnaleźć upragniony spokój. Niestety, jego bezpieczna przystań zamienia się w koszmar za sprawą inteligentnego seryjnego zabójcy, Jurka Waltera, w którego wciela się Graham. Aby uchronić najbliższych przed niebezpieczeństwem, Lynn staje przed największą próbą charakteru. Ostateczne starcie zbliża się wielkimi krokami, gdy jego przybrana córka, agentka FBI Saga Bauer (w tej roli Beetz), podejmuje desperacką próbę odnalezienia zaginionej ofiary i konfrontuje się z mordercą. Mężczyzna będzie musiał zadecydować, jak daleko może się posunąć w obronie rodziny.

U boku Grahama, Beetz i Schreibera wystąpią również inni znani aktorzy, w tym Gary Carr, Poorna Jagannathan, Chrissy Metz, Rory Culkin oraz Bill Camp.

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Kiedy premiera Ukryte w ciemności w Apple TV?

Głównym twórcą, scenarzystą oraz jednym z producentów wykonawczych projektu jest nagrodzony nagrodą BAFTA Rowan Joffe. Obowiązki związane z telewizyjną adaptacją przejął John Hlavin. W prace producenckie zaangażowali się także sami twórcy powieściowego oryginału, uchodzący za mistrzów światowego thrillera. Ich dotychczasowy dorobek to dziesięć powieści i ponad dwadzieścia milionów sprzedanych egzemplarzy na całym globie. Książki te doczekały się tłumaczeń na czterdzieści języków i trafiły do czytelników w ponad stu siedemdziesięciu państwach. Pierwszy z dziesięciu zaplanowanych odcinków zadebiutuje w bibliotece Apple TV w środę, 30 października.

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