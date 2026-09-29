Nowy polski serial z gwiazdorską obsadą. "SOR" opowie nam o kulisach pracy na oddziale ratunkowym

Fabuła i obsada nowego serialu "SOR"

Historia kręci się wokół Piotra Hajduka (w tej roli Sebastian Dela), niezwykle utalentowanego medyka z bagażem trudnych doświadczeń, który rozpoczyna dyżury na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Oddziałem zarządza Kaśka (Sonia Mietielica), kobieta, z którą w przeszłości łączyło go uczucie. Sytuację komplikuje obecność Andrzeja (Ireneusz Czop) - wymagającego ordynatora, który z jednej strony docenia niezwykłe umiejętności Piotra, a z drugiej stanowczo sprzeciwia się jego ryzykownemu podejściu do leczenia. Wspólnie muszą stawiać czoła skomplikowanym przypadkom medycznym oraz własnym problemom sprzed lat. Czy to najbardziej wymagające środowisko szpitalne pozwoli na odkupienie win komuś, kto na to pozornie nie ma szans?

Twórcy serialu "SOR" obiecują widzom świeże, innowacyjne podejście do tematyki medycznej. Projekt ukazuje codzienność oddziału ratunkowego jako nieustanne pasmo dynamicznych zdarzeń, stresu i całkowitej nieprzewidywalności. Za drzwiami gabinetów toczy się nie tylko walka o zdrowie pacjentów, ale ujawniają się też wewnętrzne dylematy i spory personelu medycznego. Fabuła umiejętnie splata wątki obyczajowe z elementami trzymającego w napięciu thrillera i dramatu, prezentując realia zawodu, w którym każda chwila ma kolosalne znaczenie dla życia chorego.

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Premiera serialu "SOR" na Prime Video i w TVP

Pierwszy odcinek produkcji "SOR" ujrzy światło dzienne w poniedziałkowy wieczór, 20 października dokładnie o godzinie 22:20 na platformie streamingowej Prime Video. Subskrybenci serwisu otrzymają dostęp do wszystkich 12 epizodów w tym samym czasie. Z kolei osoby preferujące tradycyjną telewizję będą mogły śledzić losy bohaterów na kanale TVP2 oraz za pośrednictwem platformy TVP VOD, gdzie nowe odcinki będą pojawiać się w cyklu tygodniowym.

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Zobacz zwiastun serialu "SOR"

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