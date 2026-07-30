Julia Dybowska zrzuciła niemal wszystko. Minibikini odsłoniło całą prawdę!

Julia Dybowska znów w centrum burzy! Pokazuje, co trafia na jej talerz, ale internauci patrzą tylko na jedno

Julię Dybowską na Instagramie śledzi ponad 450 tys. internautów. Na najnowszych fotografiach influencerka, która odpoczywa we Włoszech, pokazała w skąpych stylizacjach i bikini, eksponując bardzo drobną figurę. Pod zdjęciami błyskawicznie pojawiły się dziesiątki komentarzy. O ile część fanów zachwyca się jej wyglądem i nienagannym wyczuciem stylu, wielu internautów otwarcie przyznaje, że martwi się o jej zdrowie. W komentarzach nie brakuje próśb, by zadbała o siebie, a niektórzy piszą wprost, że jej sylwetka wydaje im się niepokojąco szczupła.

Dodatkowe emocje budzi to, co Dybowska pokazuje w mediach społecznościowych. Na jej instagramowym profilu regularnie pojawiają się zdjęcia z ekskluzywnych restauracji i luksusowych hoteli. Na stołach można dostrzec owoce, desery, kawę, kieliszki z napojami czy efektowne przekąski. Niektórzy obserwatorzy zastanawiają się jednak, czy fotografie rzeczywiście odzwierciedlają jej codzienną dietę, czy są jedynie elementem estetycznej relacji z podróży. Sama influencerka nie odniosła się publicznie do tych spekulacji.

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Julia Dybowska budzi emocje

To nie pierwszy raz, gdy wygląd Julii Dybowskiej wywołuje dyskusję w sieci - internauci wielokrotnie wyrażali zaniepokojenie jej coraz drobniejszą sylwetką. Jednocześnie nie brakuje osób, które apelują, by nie oceniać czyjegoś zdrowia wyłącznie na podstawie zdjęć publikowanych w mediach społecznościowych.

Dybowska pozostaje jednak konsekwentna. Nadal publikuje kadry z podróży, pokazuje modne stylizacje i relacje z ekskluzywnych miejsc. O swojej sylwetce z internautami nie dyskutuje. Ma rację?

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