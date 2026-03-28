"Polska Barbie" chudnie w oczach. Fani niepokoją się jej figurą

Kim jest Julia Dybowska?
Julia Dybowska to polska modelka i jedna z najpopularniejszych rodzimych influencerek, która zyskała międzynarodowy rozgłos dzięki swojemu luksusowemu życiu w Londynie oraz charakterystycznemu wizerunkowi. Urodzona 13 kwietnia 1990 roku, karierę zaczynała od modelingu (wystąpiła m.in. w reklamie promującej Gdańsk), jednak prawdziwy przełom nastąpił, gdy media zaczęły rozpisywać się o jej związku ze starszym o 30 lat teherańskim miliarderem Robertem Tchenguizem. Sporo kontrowersji wzbudził fakt, że zamieszkała z nim w kamienicy w Londynie, gdy na piętrze mieszkała ówczesna żona mężczyzny.
Dybowska, często nazywana przez fanów i prasę "polską Barbie" lub "Barbie 2.0", słynie z zamiłowania do ekstremalnie drogich marek, egzotycznych podróży i luksusowych nieruchomości. Nie ukrywa tego, że korzystała z zabiegów medycyny estetycznej, choć wprost nie komentuje, z jakich dokładnie.
Julia Dybowska chudnie w oczach. Fani apelują o interwencję
Julia Dybowska od dawna jest również krytykowana przez fanów za jej kontrowersyjny wygląd. Wiele jej zdjęć jest specjalnie kadrowanych tak, aby wydawała się o wiele wyższa. Jednak nie to wywołuje dyskusje, a jej szczupła figura. U dziewczyny często widać mocno wystające kości.
Obecnie modelka wygrzewa się na rajskich Malediwach. Korzysta z wszystkiego, co one oferują, choć stawia głównie na odpoczynek. Jej najnowsze zdjęcie wywołało sporo... negatywnych komentarzy. Internauci wprost zauważyli, że Julia wygląda na nim jeszcze szczuplej niż wcześniej.
- "Twarz zrobiona, piersi również, a ciało w opłakanym stanie. Jak się z tego cieszysz, to nawet już moim zdaniem żaden lekarz nie pomoże. Ogólnie szkoda słów, co teraz co niektóre zrobią dla kasy"
- "Przepraszam, że to piszę pod Pani profilem, ale niestety nie mogę dać like, potrzebna Pani pomoc. Wszystkiego dobrego"
- "Domyślam się, że potrzebujesz specjalisty, który Ci pomoże. Jesteś wartościowa. Proszę, rozważ skorzystanie z pomocy w związku ze swoimi zaburzeniami"
Co ciekawe, w komentarzach dziewczynę chwalą... Rosjanie. Jednak w komentarzach wiele osób zwróciło uwagę na to, że "Rosjanie mają często niezdrowe standardy piękna".
