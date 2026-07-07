Tak Marcin Gortat na emeryturze dba o żonę. Paparazzi przyłapali ich w biały dzień

Bartosz Olszewski
likp
2026-07-07 5:11

Marcin Gortat już ponad 6 lat temu zakończył karierę i przeszedł na sportową emeryturę. Od tego czasu życie legendarnego koszykarza ze wspaniałą przeszłością w NBA zmieniło się radykalnie. Sportowiec się ożenił i został ojcem. Teraz paparazzi przyłapali go z żoną na mieście w biały dzień. Zobaczcie, jak Marcin Gortat na emeryturze dba o żonę.

Wystrojony Marcin Gortat dba o żonę 

Marcin Gortat na sportowej emeryturze ima się różnych zajęć. Niedawno słynny koszykarz został aktorem. W filmie "Wielka mała koza" użyczył swojego głosu żyrafie o imieniu Lenny. Na specjalnym pokazie filmu w Cinema City Arkadia w Warszawie sportowiec brylował w towarzystwie znanych polskich aktorek, m.in. Moniki Mrozowskiej czy Moniki Dryl. Jednak najważniejszą rolą w życiu Marcina Gortata jest rola ojca. Koszykarz stosunkowo późno został tatą (w wieku 41 lat). Marcin junior na świat przyszedł w styczniu 2026. Niecałe pięć lat wcześniej Marcin Gortat wziął ślub z Żanetą Stanisławską. Jak widać, na naszych zdjęciach - mimo upływu czasu - małżonkowie nadal znakomicie czują się w swoim towarzystwie. Można zauważyć, jak były gwiazdor NBA na emeryturze dba o swoją żonę. Koszykarz i jego żona pojechali razem do restauracji, gdzie usiedli w ogródku. Wystrojony Marcin Gortat w pewnym momencie zrzucił marynarkę, ale nadal prezentował się bardzo elegancko.

Galeria: Marcin Gorat z żoną na mieście

Marcin Gortat z żoną w restauracji. Na miniaturowej wstawce sportowiec w garniturze. O jego życiu na SE.
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Marcin Gortat długo ukrywał ślub

Sportowiec w przeszłości związany był z wieloma kobietami. Spotykał się m.in. z Alicją Bachledą-Curuś i z Paulą Tumalą. Jednak dopiero Żaneta doprowadziła Marcina Gortata do sformalizowania związku. 

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Żaneta jest kobietą, która jest idealna dla mnie. Wypełnia mnie w wielu elementach, w których była pustka. Był też odpowiedni czas, kiedy byłem na końcu kariery i wiedziałem, że nie będę grał już w koszykówkę. Zdałem sobie sprawę, że to jest ten moment, by założyć rodzinę. To idealnie zbiegło się w czasie z tym, że poznałem Żanetę i pobraliśmy się

- wyznał kiedyś Marcin Gortat w "Dzień dobry TVN". Co ciekawe, ślub koszykarza i Żanety długo trzymany był w tajemnicy. W końcu jednak były gwiazdor NBA przyznał, że nie jest już kawalerem. 

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