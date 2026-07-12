Małżonka Dawida Kubackiego ogłosiła to w sieci! Wielki dzień i wspaniałe nowiny

To trzecie dziecko utytułowanego skoczka narciarskiego i jego żony. Dotychczas para wychowywała dwie córki – Zuzannę i Maję. Starsza przyszła na świat 29 grudnia 2020 roku, w dniu inauguracji 69. Turnieju Czterech Skoczni. Dawid Kubacki o narodzinach córki dowiedział się po swoim pierwszym skoku treningowym w Oberstdorfie. Z kolei Maja urodziła się w styczniu 2023 roku, tuż przed finałowym konkursem tamtej edycji Turnieju Czterech Skoczni.

W kwietniu tego roku małżeństwo poinformowało, że spodziewa się pierwszego syna. Teraz Marta Kubacka przekazała, że chłopiec jest już na świecie.

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„Maluchu mały nazwany Mikołajem. Pojawiłeś się na świecie dużo wcześniej, ale jesteś silny i zdrowy to najważniejsze. Rośnij zdrowo i nabieraj sił, żeby jak najszybciej jechać do domu, bo twoje siostry czekają na ciebie z niecierpliwością” – napisała w mediach społecznościowych.

Z wpisu wynika, że Mikołaj urodził się przed terminem, jednak jego stan jest dobry. Teraz pozostaje nabrać sił, by jak najszybciej dołączyć do rodziny, na co – jak podkreśliła Marta Kubacka – z niecierpliwością czekają już jego starsze siostry.