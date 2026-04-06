Robert Kubica oczarował słynną modelkę! Prawiła mu komplementy

Michał Chojecki
2026-04-06 0:46

Świat Formuły 1 to superszybkie samochody, wielkie pieniądze i piękne kobiety. Robert Kubica mógł to poczuć na własnej skórze już na samym początku swojej przygody w F1. W czasie prezentacji jego zespołu flirtowała z nim jedna z najsłynniejszych modelek na świecie - zjawiskowa Alessandra Ambrosio. Zobaczcie zdjęcia.

Robert Kubica zadebiutował w Formule 1 w 2006 roku w zespole BMW Sauber. Na początku był kierowcą testowym, ale szybko awansował na podstawowego, wskakując w miejsce Jacquesa Villeneuve'a, z którym rozwiązano kontrakt. Przed tym sezonem Polak wziął udział w uroczystej prezentacji zespołu i jego nowych bolidów, która odbyła się w Walencji. Był tam również reporter "Super Expressu".

Prezentację zespołu BMW Sauber poprowadziła słynna brazylijska supermodelka Alessandra Ambrosio. Kiedy na scenę zostali zaproszeni kierowcy zespołu - Jacques Villeneuve, Nick Heidfeld i Robert Kubica - piękność od razu podeszła do Polaka z czarującym uśmiechem. Zjawiskowa Alessandra i nasz kierowca gawędzili wesoło, żartując, a charyzmatyczna modelka flirtowała z naszym mistrzem kierownicy, co widać na zrobionych wtedy przez naszego fotoreportera zdjęciach. - Jest najprzystojniejszy z całej trójki - powiedziała potem z uśmiechem dziennikarzowi "Super Expressu". Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

