Te rośliny nie potrzebują wody i pięknie wyglądają. Są idealne na lato

Klasyczne metody pielęgnacji ogrodu oznaczają zazwyczaj konieczność obfitego podlewania, co i tak nie chroni roślin przed żółknięciem i obumieraniem w czasie upałów, podnosząc przy okazji rachunki za wodę. To skłania nas do szukania oszczędniejszych wyjść.

Przy coraz bardziej dotkliwych falach gorąca bardzo rozsądne okazuje się wybieranie gatunków, które z natury wytrzymują okresy suszy, dzięki czemu ogród wygląda zachwycająco bez codziennego nawadniania.

Odporność tych okazów wynika z wyjątkowych uwarunkowań, na przykład mocnego systemu korzeniowego sięgającego głęboko pod ziemię lub umiejętności gromadzenia wilgoci w liściach i łodygach.

Taki ogród nie tylko generuje mniejsze koszty i oszczędza nasz czas, ale przede wszystkim jest niezwykle efektowny, przyciąga pożyteczne owady i wymaga podlewania jedynie na początku uprawy, podczas ukorzeniania.

Utrzymujące się przez długi czas wysokie temperatury wymuszają na nas mądrzejsze planowanie przestrzeni zielonej wokół domu. Nie każdy może sobie pozwolić na codzienne lata nie z wężem ogrodowym, a wiele tradycyjnych gatunków marnieje w czasie skwaru. Na szczęście mamy do wyboru rośliny, które z powodzeniem przetrwają bez deszczu przez kilka dni, wyglądając wspaniale w całym okresie wegetacyjnym.

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Gatunki roślin idealne do ogrodu

Ich siła tkwi w genialnych rozwiązaniach ewolucyjnych. Znajdziemy tu okazy z rozbudowanym systemem korzeniowym potrafiącym pobierać wodę z głębszych warstw ziemi. Z kolei inne magazynują drogocenny płyn w liściach lub pędach, stając się tym samym mistrzami przetrwania w czasie długich, bezdeszczowych dni.

W gronie prawdziwych twardzieli warto wymienić chociażby lawendę, rozchodniki, jeżówki, szałwię omszoną, a także kocimiętkę, krwawniki i perowskię. W ekstremalnych warunkach sprawdzają się też trawy ozdobne, między innymi kostrzewa sina czy różne odmiany miskantów. Co istotne, okazy te nie dość, że dzielnie znoszą suszę, to jeszcze niezwykle urokliwie kwitną, przyciągając chmary pszczół i motyli.

Upały w ogrodzie – na jakie rośliny postawić latem?

Odporność na brak wody wcale nie skazuje nas na monotonny, nieciekawy ogród. Jest wprost przeciwnie, ponieważ rośliny te pozwalają na wyczarowanie tętniących życiem, różnorodnych w kształtach i kolorach rabat. Piękna, niezwykle pachnąca lawenda zachwyca swoim fioletem, jeżówki wypuszczają kwiaty aż do nadejścia chłodów, a rozchodniki stanowią żywą dekorację nawet po zakończeniu sezonu na większość innych gatunków.

Doświadczeni działkowcy zwracają jednak uwagę, że każdy, nawet najbardziej wytrzymały gatunek, krótko po wsadzeniu w ziemię potrzebuje troski i regularnego nawadniania. Samodzielność zyskują one dopiero w momencie silnego ukorzenienia się na nowym stanowisku. Dobrą praktyką wspomagającą jest też rozsypywanie kory lub żwiru na rabatach, co blokuje nadmierne parowanie wilgoci z podłoża.

Chcąc cieszyć się wspaniałym otoczeniem domu, a jednocześnie uniknąć codziennych wieczorów spędzanych z konewką w garści, warto postawić na zieleń odporną na suszę. Dzięki takim gatunkom posesja nie straci na uroku nawet w apogeum letnich fal gorąca, a my zyskamy wolny czas, mniejsze rachunki i spokój ducha.

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