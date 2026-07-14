Ogrodnik radzi, aby usuwać "wilki" z pomidorów. W przeciwnym razie stracisz plony. Ten trik zapewni Ci kosz dorodnych owoców

Aby cieszyć się soczystymi i obfitymi plonami pomidorów, kluczowe jest opanowanie sekretów ich pielęgnacji, zwłaszcza usuwania "wilków".

Odkryj, jak prawidłowe usuwanie pędów bocznych, ogławianie i prześwietlanie krzaków przekieruje energię rośliny na obfite owocowanie i ochronę przed chorobami.

Nie trać potencjału swoich pomidorów! Sprawdź, kiedy i jak przeprowadzić te kluczowe zabiegi, by cieszyć się soczystymi, dorodnymi plonami.

Soczyste, aromatyczne i pełne smaku pomidory, stanowią kwintesencję lata. Jednak, aby cieszyć się obfitymi plonami, trzeba im poświęcić nieco uwagi i zadbać o odpowiednią pielęgnację. Jednym z kluczowych zabiegów jest usuwanie wilków, czyli pędów bocznych wyrastających z kątów liści.

Dlaczego warto usuwać wilki pomidorów?

Jak pisaliśmy wyżej „wilki” to pędy boczne, które wyrastają z kątów liści pomidora. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niewinne, w rzeczywistości osłabiają roślinę i ograniczają plonowanie. Pobierają wodę i składniki odżywcze, które powinny być przeznaczone na rozwój owoców. Zagęszczają też krzak, a gęsta korona utrudnia dostęp światła do owoców, co spowalnia ich dojrzewanie i sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Ponadto energia rośliny jest kierowana na rozwój pędów, a nie na dojrzewanie owoców. Dlatego regularne usuwanie „wilków” jest niezbędne, aby zapewnić pomidorom optymalne warunki do wzrostu i obfitego plonowania.

Kiedy i jak usuwać wilki pomidorów?

Najlepiej usuwać „wilki” regularnie, co kilka dni, gdy są jeszcze małe, mają około 5-7 cm długości. Wtedy roślina nie traci zbyt dużo energii na ich rozwój, a zabieg jest łatwy i szybki. Najprostsza metoda usuwania pędów polega na delikatnym wyłamaniu „wilków” palcami. Należy to robić ostrożnie, aby nie uszkodzić głównego pędu. Można użyć ostrego noża lub sekatora, aby odciąć wilka tuż przy głównym pędzie. Trzeba jednak pamiętać o dezynfekcji narzędzi, aby uniknąć przenoszenia chorób. Usuwaj „wilki” w słoneczny dzień, aby rany po usunięciu szybko się goiły.Po zabiegu warto zasilić pomidory nawozem bogatym w potas i fosfor, aby wspomóc rozwój owoców. Usunięte pędy, można włożyć do naczynia z wodą, a gdy wypuszczą korzenie, posadzić jako nowe krzaczki pomidorów.

Które odmiany pomidorów wymagają usuwania wilków?

Nie wszystkie odmiany pomidorów wymagają usuwania „wilków”. Gatunki wysokie, prowadzone na jeden lub dwa pędy, wymagają regularnego usuwania wilków. Natomiast odmiany karłowe, samokończące, często nie wymagają tego zabiegu, ponieważ naturalnie tworzą krzaczasty pokrój. Zawsze warto sprawdzić opis danej odmiany, aby upewnić się, czy usuwanie wilków jest konieczne.

Quiz: Owoc czy warzywo? Rozwiąż szybki test i sprawdź, czy wiesz, co jesz Pytanie 1 z 10 Na początek prosta sprawa. Banan to: owoc warzywo Następne pytanie

Oto nowe rozdziały artykułu, które uzupełniają go o wskazane wątki:

Prowadzenie pomidora na kilka pędów – co to oznacza?

Poza standardowym usuwaniem "wilków" można pójść o krok dalej i świadomie kształtować pokrój rośliny. Najpopularniejszą metodą, szczególnie polecaną początkującym, jest prowadzenie pomidora na jeden pęd główny. W tym celu konsekwentnie usuwa się wszystkie pędy boczne. Taki zabieg sprawia, że roślina całą swoją energię kieruje na rozwój owoców na jednym, silnym pędzie, co gwarantuje dorodne i wcześnie dojrzewające plony.

Bardziej zaawansowani ogrodnicy mogą zdecydować się na prowadzenie krzaka na dwa lub nawet trzy pędy. Aby uzyskać dwa pędy, oprócz pędu głównego należy pozostawić jeden silny pęd boczny, który wyrasta tuż pod pierwszym gronem kwiatowym. W przypadku trzech pędów dodatkowo zostawia się pęd wyrastający z najniższego węzła łodygi głównej. Prowadzenie na więcej niż jeden pęd może nieco opóźnić owocowanie, ale pozwala uzyskać większą liczbę owoców z jednej rośliny.

Ogławianie pomidorów – kiedy i po co to robić?

Ogławianie to kolejny ważny zabieg, który ma na celu przyspieszenie dojrzewania już zawiązanych owoców. Polega on na usunięciu wierzchołka wzrostu pędu głównego (lub pędów, jeśli prowadzimy roślinę na więcej niż jeden). Najlepszym momentem na przeprowadzenie tego cięcia jest połowa sierpnia. W tym okresie roślina nie ma już wystarczająco dużo czasu, aby wykształcić i doprowadzić do dojrzałości owoce z nowo zawiązanych kwiatów.

Dzięki ogławianiu pomidor zatrzymuje wzrost w górę i całą energię kieruje na rozwój istniejących gron. Zabieg pozwala wszystkim owocom, które pozostały na krzaku, w pełni dojrzeć i nabrać smaku przed nadejściem jesiennych chłodów i pierwszych przymrozków. Aby prawidłowo przeprowadzić ogławianie, należy usunąć wierzchołek pędu, pozostawiając dwa lub trzy liście nad ostatnim, najwyżej kwitnącym gronem.

Prześwietlanie krzaka, czyli dlaczego warto usuwać dolne liście?

Oprócz usuwania "wilków" i ogławiania, kluczowym elementem pielęgnacji jest regularne usuwanie dolnych liści. Zabieg ten, nazywany prześwietlaniem, odgrywa istotną rolę w profilaktyce chorób. Usunięcie najstarszych liści, zwłaszcza tych, które dotykają podłoża lub wykazują pierwsze oznaki żółknięcia, zapewnia lepszą cyrkulację powietrza w dolnych partiach krzaka. Dzięki temu ogranicza się ryzyko rozwoju chorób grzybowych, które najlepiej rozwijają się w wilgotnym środowisku.

Drugą ważną korzyścią jest lepsze nasłonecznienie dojrzewających owoców. Gdy usuniemy liście znajdujące się poniżej pierwszego owocującego grona, do pomidorów dociera znacznie więcej światła słonecznego. To nie tylko przyspiesza ich wybarwianie, ale również pozytywnie wpływa na smak i aromat, sprawiając, że stają się słodsze i bardziej soczyste.

10